Stoccarda-Atalanta, le probabili formazioni: Retegui torna titolare

Dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Napoli, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole confermarsi anche in Champions League con i nerazzurri a caccia del secondo successo in trasferta: di fronte ci sarà lo Stoccarda che nell’ultimo turno ha vinto in casa della Juventus.

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.