Conference League, APOEL-Fiorentina: le formazioni ufficiali

La Fiorentina torna in campo in Conference League tra un’ora a Cipro in casa dell’APOEL Nicosia. La formazione di Raffaele Palladino cerca l’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Europa. La squadra del tecnico campano aveva già vinto le prime due gare della League Phase e ora cerca il tre su tre per fare un passo deciso verso il turno successivo.

APOEL-Fiorentina, gli undici iniziali

APOEL (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Abagna, Tejera; Quintillà, Kostadinov, Donis; El Arabi. All. Jimenez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikoné, Richardson, Parisi; Kouamé. All. Palladino.