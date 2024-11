Juventus, il presidente Ferrero: “Lodo Ronaldo? Non sono d’accordo. Il nostro brand davanti a Ferrari e Gucci”

All’Allianz Stadium di Torino si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, con il Presidente Ferrero che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non volevo fare un discorso introduttivo, ma volevo fare due parole veloci sulla storia della Juventus. Sono arrivato da un anno, è la mia seconda assemblea degli Azionisti e ho scoperto una realtà che non conoscevo. Noi qui conosciamo tutti la prima squadra, la squadra che gioca e vince e tutti lo sappiamo bene. In realtà la Juve è davvero molto di più, ha 22 squadre, dove lavorano 650 atleti, sulle 22 squadre c’è la Next Gen, la Juventus One con ragazzi disagiati, più tutte le under. Dai 7 ai 20 anni abbiamo squadre giovanili in tutte le fasce”.

Poi ancora: “L’ultima partita che abbiamo giocato a Lille e c’era anche l’Under 19, io ero lì ed è stato un bellissimo spettacolo e anche questa è Juve. Abbiamo una squadra femminile fortissima, ma ci sono anche altre 5 squadre Under e questi sono i settori dove lavora la Juve. Abbiamo 75 nostre Academy in giro per il mondo. Questo è un flash di quello che è la Juventus. Andando avanti abbiamo la Juve sui social media, siamo il primo brand in Italia con 180 milioni di followers davanti a brand come Ferrari e Gucci. Il creator lab fornisce il materiale a questi social media, abbiamo creato una struttura dove si creano i contenuti e questo ha portato anche a dei cortometraggi. All’interno della Juve c’è questa piccola società che ha cominciato ad uscire dall’ambito stretto, il documentario di Fagioli è stato presentato al Festival del cinema di Venezia”.

A margine dell’evento poi ha detto la sua sul lodo Cristiano Ronaldo: “Non siamo d’accordo con il lodo Ronaldo, che aveva deciso 50 e 50, quindi l’abbiamo impugnato davanti al tribunale di Torino».