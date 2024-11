Terremoto Hamilton, notizie terribili: il verdetto è arrivato

Il britannico Lewis Hamilton analizza la sua situazione. Gelata la Mercedes e la sua monoposto: parole chiarissime

Lewis Hamilton non vede l’ora che finisca la stagione. Quella che doveva essere un’annata storica, l’ultima a bordo della sua leggendaria Mercedes con la quale ha vinto 7 titoli mondiali, si è trasformata in una stagione durissima per il britannico. Certo, le due vittorie a Silverstone ed a Spa-Francorchamps ed i podi in Spagna ed Ungheria rimarranno nella storia del 2024, ma tutto rischia di essere oscurato da una serie di prestazioni negative.

D’altronde il settimo posto nella classifica piloti parla chiaro. Mai così in basso in tutta la sua carriera, che aveva toccato al massimo un sesto posto nel 2022, per il resto mai oltre il terzo posto negli ultimi dieci anni.

Debacle mostrata anche in pista in Brasile, proprio nel tanto amato circuito di Interlagos. Il britannico chiuse il Gran Premio al decimo posto tra la delusione generale sua e del team. “Voglio comunque ringraziare i ragazzi nel box perché si sono svegliati molto presto al mattino e hanno comunque fatto un lavoro eccellente nel corso del weekend”, ha commentato Hamilton alla fine del weekend.

Formula 1, Hamilton analizza la sua monoposto: le parole del britannico gelano la Mercedes

Ai microfoni di ‘Sky Sport UK’ Lewis Hamilton ha analizzato la W15, la monoposto Mercedes, e le problematiche legate soprattutto alla rigidità e al saltellamento.

“Era come stare su una tavola di legno, senza sospensioni. Semplicemente saltavamo sulle gomme a ogni curva ed era impossibile spingere sull’acceleratore. Di sicuro l’auto con la peggiore guidabilità mai avuta, specialmente nelle curve. Per fortuna non dovremmo avere altri circuiti con questi avvallamenti”, ha sentenziato.

In particolare il confronto va verso la W13, la macchina del 2022 che per la prima volta aveva accusato, come tutte le altre monoposto dopo il cambio di regolamento, il problema legato al porpoising. Secondo Hamilton la macchina del 2022 saltellava senza dubbio di più, ma complessivamente era migliore di quella del 2024.

Al momento le due Mercedes sono al sesto e al settimo posto della classifica piloti e al quarto di quella costruttori con tre vittorie e sette podi in totale. Attenzione alle prossime gare perchè Lewis Hamilton si avvicina ai saluti finali con l’obiettivo di lasciare la Mercedes nel migliore dei modi, magari portando a casa un’altra vittoria.