Ultim’ora, decisione insolita di Gianmarco Tamberi: cosa succede

Le ultime su Gimbo Tamberi. L’ex campione olimpico deve ancora decidere cosa fare in futuro

Doveva essere un’annata spaziale per Gianmarco Tamberi dal punto di vista dei risultati sportivi e dei nuovi traguardi da raggiungere. E in parte lo è stata.

Dopo aver trionfato ai campionati europei di atletica leggera a Roma, dando spettacolo sulla pista dell’Olimpico, Tamberi sembrava pronto a fare ancora meglio alle Olimpiadi di Parigi, dove è stato anche portabandiera della delegazione italiana. Peccato che Gimbo, prima della finale nel salto in alto, sia incorso in un serio imprevisto di salute dovuto ai calcoli renali che lo hanno debilitato e costretto persino ad un ricovero ospedaliero.

L’azzurro è riuscito comunque a prendere alla gare e a raggiungere la finale del salto in alto maschile. Ma il fisico provato ed il dolore al fianco hanno messo k.o. Tamberi, impossibilitato a fare meglio dell’undicesima posizione. Una delusione enorme per l’atletica italiana ma soprattutto per il fuoriclasse di Civitanova Marche che avrebbe voluto bissare la medaglia d’oro olimpica conquistata a Tokyo nel 2021.

Tamberi, quando rientra ? Tutto ancora da decidere

Dopo la deludente esperienza di Parigi, Tamberi ha fatto intendere di volersi prendere del tempo per pensare al proprio futuro. Indeciso su quando rientrare e soprattutto se puntare alla prossima olimpiade, quella del 2028 a Los Angeles, Gimbo intanto è tornato in gara a fine agosto, in Polonia, vincendo una tappa di Diamond League. Ma ora è tempo di riflessioni.

“Ho bisogno di stare di più con la mia famiglia, oggi fatico a mettere lo sport davanti a tutto” – ha ammesso Tamberi già qualche tempo fa, facendo intendere come la sua attuale priorità siano gli affetti più cari. Gimbo è da poco tornato in Italia dopo un periodo di relax e vacanze, tra Zanzibar, New York e Tenerife. Insomma, tutta vita per il saltatore azzurro che però ha fatto intendere di voler pian piano ripartire con l’attività sportiva.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Tamberi è tornato nelle sue Marche, precisamente ad Ancona, dove ha ripreso gli allenamenti nel salto in alto. Non c’è ancora un calendario prestabilito di eventi o meeting a cui parteciperà ma Gimbo ha deciso di ricominciare a lavorare per poi capire quali saranno gli obiettivi per la prossima stagione. Già questo, comunque, è un buon inizio per il campione azzurro.