Addio Tadej Pogacar, decisione irrevocabile poco fa: è finita

La decisione appena presa ha completamente spiazzato tutti i fan di Tadej Pogacar: ormai non si può più tornare indietro

Tadej Pogacar e UAE Team Emirates è un binomio vincente destinato a durare ancora a lungo. Nei giorni scorsi sono infatti trapelati i dettagli relativi al rinnovo di contratto del campionissimo sloveno con la squadra che nel 2019 lo lanciò nel professionismo e che lo stesso Pogacar ha più volte descritto come “una famiglia“.

Finora il vincitore di Giro e Tour guadagnava sette milioni di euro a stagione. Ora, grazie a questo nuovo contratto, andrà a guadagnarne otto fino al 2030, ovvero fino a quando avrà 32 anni. Per farla breve il celebre ciclista sloveno si metterà in tasca la bellezza di 50 milioni di euro. Aumenta di molto anche la clausola rescissoria. Per strappare Pogacar all’UAE Team Emirates bisogna infatti sborsare la bellezza di 200 milioni di euro.

Cifre che accertano una volta di più come il legame tra il campione e il team sia davvero fortissimo. D’altronde è uno stipendio che Pogacar ha dimostrato di meritare ampiamente visti i suoi continui successi. In bacheca ha già messo tre Tour de France, un Giro d’Italia, la medaglia d’oro ai Mondiali 2024, due Liegi-Bastogne-Liegi, quattro Giri di Lombardia e tanto altro ancora. Eppure proprio in queste ore è arrivata la notizia di una decisione irrevocabile che preoccupa non poco il 26enne di Komenda.

Addio Pogacar! Decisione presa, ecco cosa cambia

La UAE Team Emirates, stando alle indiscrezioni, sembra aver messo fine al rapporto con Prologo, il noto brand di selle e accessori per il mondo del ciclismo che riscuote sempre molto consenso tra i migliori professionisti di questo sport. Una collaborazione, quella venutasi a creare tra il team di Pogacar e Prologo, durata sette anni e caratterizzata dai tantissimi successi ottenuti da ‘Pogi’.

Ora però siamo arrivati a una svolta inattesa. La UAE Team Emirates ha infatti deciso di cambiare partner e per questo la Prologo potrebbe cominciare una nuova avventura con un altro team. Secondo i rumors, infatti, pare che ad approfittare di questa rottura potrebbe essere nientemeno che Jonas Vingegaard, ovvero il più grande rivale di Pogacar.

Il ciclista danese, considerato uno dei migliori scalatori della sua generazione, ha conquistato finora due Tour de France, un Giro dei Paesi Baschi, un Giro del Delfinato e una Tirreno-Adriatico. Se davvero la sua squadra, vale a dire il Team Visma-Lise a Bike, è in procinto di raggiungere l’intesa con Prologo si tratterebbe senz’altro di un grosso colpo. Per ora si tratta solo di voci ma già nelle prossime settimane se ne capirà di più.