Ferrari campione, cambia di nuovo tutto: clamoroso Leclerc

Charles Leclerc, ora può davvero cambiare tutto per fine stagione: Ferrari campione del mondo, svolta clamorosa

Il Gran Premio di Interlagos ha rappresentato certamente un passo indietro per la Ferrari. Weekend decisamente complesso, la ‘Rossa’ ha dovuto fare i conti con una pista non propriamente congeniale alla SF24 e allo stesso tempo con una situazione meteo estrema che ha decisamente condizionato la gara della domenica.

La straordinaria rimonta di Max Verstappen è sotto gli occhi di tutti, un’incredibile prova di forza del tre volte campione del mondo che ha ribadito – semmai ve ne fosse bisogno – chi sia, al momento, il pilota più forte del Circus. Verstappen viaggia, adesso, spedito verso un trionfo mondiale a Las Vegas, Gran Premio nel quale a detta di molti tra le favorite sembra esserci proprio la Ferrari. Una Ferrari che in questo momento rincorre McLaren, in una disperata ricerca di punti per tentare di superare la Scuderia di Woking e vincere il mondiale costruttori che fino a qualche settimana fa pareva decisamente impossibile. A questo punto, i giochi sono apertissimi.

Il #16 della Ferrari ha chiuso quinto in Brasile, limitando i danni in attesa di tempi migliori. E già a Las Vegas la SF24 si candida ad essere la vettura più veloce del prossimo appuntamento che andrà in scena tra poco meno di tre settimane. Charles Leclerc nelle scorse ore è tornato a parlare, spiazzando tifosi e addetti ai lavori. Perché adesso la sua Ferrari è chiamata alla prova del nove: il monegasco si è sbilanciato senza troppi problemi.

Annuncio Leclerc: svolta mondiale per la Ferrari

36 sono i punti di distacco dalla McLaren, e la speranza è ancora viva. E se per il Mondiale piloti è ormai tutto chiuso per lui, Leclerc ha mostrato un certo ottimismo per riportare dopo anni di magra il Mondiale costruttori a Maranello. Buonissime sensazioni in vista di Las Vegas.

Un anno fa pole position e secondo posto, con la Red Bull messa in difficoltà da Ferrari. Adesso la storia può e deve ripetersi, magari con un successo della ‘Rossa’. Ne è convinto Leclerc, le cui parole sono state riportate da ‘Formulapassion.it’: “Speriamo di poterci ripetere, li siamo stati molto forti l’anno scorso. Abbiamo fatto un grande step avanti nella gestione delle gomme, quando le temperature sono basse abbiamo però perso qualcosa. Come a Interlagos, così potrebbe essere a Las Vegas”. Ma il talento della Ferrari si è detto “più ottimista che pessimista” in vista del prossimo appuntamento, il terzultimo dell’anno.

“Le caratteristiche della pista sono migliori per la nostra macchina, in queste due settimane speriamo di poter lavorare. Penso che possiamo fare molto bene a Las Vegas anche se sarà difficile mandare le gomme in temperatura”. Il pilota del ‘Cavallino Rampante’ ha poi così concluso il suo pensiero: “Proveremo a fare una doppietta per avvicinarci a McLaren, ad Abu Dhabi anche credo faremo bene. In Qatar dovremo limitare i danni”.