Il Lecce sbatte contro Vasquez e la traversa: contro l’Empoli finisce 1-1

Termina 1-1 la sfida del Via del Mare tra Lecce ed Empoli.

PRIMO TEMPO

L’Empoli ha concluso la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0 al Via del Mare grazie alla rete di Pietro Pellegri ben assistito da Cacace: battuto Falcone con un preciso rasoterra dalla distanza. Non tantissime emozioni in un primo tempo che dopo che si è sbloccato ha visto pericolosi sia Krstovic che Maleh.

SECONDO TEMPO

Seconda frazione di gioco in cui il Lecce esce dagli spogliatoi con un altro piglio a caccia del pareggio e con i giallorossi che sono costretti a fronteggiare un superlativo Vasquez. Solo al 78’ i salentini anche grazie ai cambi di Gotti trovano il pareggio con Pierotti di testa che sfrutta al meglio il cross di Gallo. Dopo il gol dell’1-1 in rapida successione i padroni di casa colpiscono due traverse: prima Sansone e poi Krstovic.