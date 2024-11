Annuncio improvviso: cambia la classifica in Formula 1

L’ultimo annuncio ribalta completamente la classifica in Formula 1: tifosi spiazzati, ora è davvero tutto in gioco

Gli appassionati di Formula 1 non erano più abituati ad assistere a una lotta serrata per entrambi i Mondiali, sia piloti che costruttori. Nelle precedenti due stagioni, infatti, Max Verstappen e la Red Bull avevano completamente dominato la scena: non è andata così nel 2024, sebbene il successo nell’ultimo Gran Premio del Brasile abbia avvicinato moltissimo l’olandese al suo quarto titolo iridato consecutivo.

Il vantaggio di Verstappen su Norris è infatti di 62 punti quando mancano tre weekend alla fine: il britannico della McLaren tiene ancora accesa la fiammella della speranza ma è chiaro come serva praticamente un miracolo per ribaltare la situazione. Totalmente diverso il discorso che riguarda invece la classifica Costruttori: la McLaren ha 36 punti di vantaggio sulla Ferrari e 49 sulla Red Bull, pertanto da qui alla fine può ancora accadere di tutto.

Il sogno dei tifosi della Ferrari è ovviamente quello di riuscire a conquistare almeno il Mondiale Costruttori, un titolo che manca a Maranello dal lontano 2008. Il Cavallino rampante è determinato a cambiare la classifica potendo contare su due piloti estremamente competitivi come Charles Leclerc e Carlos Sainz, molto spesso in grado di centrare le prime posizioni.

Nuova classifica in F1: l’annuncio è appena arrivato

Chiaramente c’è un po’ di rammarico per alcune gare andate storte: sarebbe bastato limare alcuni risultati per trovarsi davanti alla McLaren in classifica. Un esempio è lo scorso GP di Interlagos dove le condizioni meteorologiche hanno reso tutto più difficile: Sainz ha conquistato solo un quinto posto nella Sprint ed è stato costretto al ritiro nella gara ‘classica’.

Lo spagnolo non demorde e ha già fatto sapere che vuole lasciare la Ferrari nel migliore dei modi. Come? Ovviamente con il titolo Costruttori, come ha tenuto a precisare in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ‘AS’. “Ci proveremo fino all’ultimo“, ha detto Sainz, che ha voluto così infondere fiducia a tutti i ferraristi sparsi per il mondo.

Sainz ha poi aggiunto che in questo momento il team è al lavoro per cercare di capire come estrarre il meglio dalla SF-24 in questi ultimi tre weekend della stagione: “Saranno cruciali“, ha concluso il 30enne di Madrid, pronto a dare il massimo per lasciare un ricordo indelebile al popolo della Rossa prima del suo addio in direzione Williams.