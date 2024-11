Charles Leclerc, gesto estremo in queste ore: bomba Ferrari

Charles Leclerc si è reso protagonista di un gesto clamoroso nelle ultime ore: il pilota della Ferrari l’ha fatto ancora, i fan sono senza parole

Charles Leclerc ci crede. Il pilota monegasco vuole riportare il titolo a Maranello ed ha fissato l’obiettivo: serve una doppietta a Las Vegas per erodere lo svantaggio dalla McLaren attualmente di 36 punti. Un distacco alla portata, considerato come manchino tre Gran Premi alla fine del Mondiale.

Il titolo piloti è ormai andato, saldamente in pugno di Max Verstappen, ma per quello Costruttori c’è ancora speranza: sarebbe un risultato davvero clamoroso ed inaspettato, soprattutto dopo l’inizio del campionato. Ed invece gli sviluppi della monoposto nel corso della stagione sono stati più che efficaci, tanto da rendere la Ferrari in pista come una delle più veloci del circus.

Interlagos, una gara pazza disputata sotto una pioggia battente, è stata soltanto episodica: già in Nevada l’obiettivo è tornare a far punti pesanti, conquistando la vittoria e provando a dare un altro colpo alla classifica. Ed intanto si prepara in vista della prossima stagione quando avrà un compagno di box decisamente ingombrante, Lewis Hamilton.

Leclerc, colpo di scena clamoroso: l’ha fatto ancora, il video

Charles Leclerc, intanto, ha legato il suo nome sempre più alla Ferrari. In vista del finale di stagione nel mondiale di Formula 1, ha pensato bene di arricchire la sua collezione di supercar con un altro bolide naturalmente made in Maranello. Il pilota ha infatti accolto la SF90XX Stradale, il nuovo capolavoro del Cavallino, consegnato dalla concessionaria Ferrari presente a Montecarlo che ha celebrato il tutto con un video sul profilo ufficiale.

La livrea della nuova Ferrari di Leclerc è nero opaco con inserti rossi che risaltano le appendici aerodinamiche. Il bianco ed il rosso della bandiera di Montecarlo, invece, è presente sugli specchietti retrovisori ed ovviamente è presente anche il numero 16, quello di gara sulla sua Ferrari.

La supercar è stata realizzata in edizione limitata, in appena 799 modelli ed è la versione più speciale ed innovativa oltre che estrema del concetto di versione speciale. L’auto è spinta da un motore V8 endotermico a cui si abbinano tre motori elettrici per una powertrain ibrida plug-in che eroga 1.030 cavalli totali, 30 in più rispetto alla versione standard della SF90.