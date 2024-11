Juventus, Yildiz: “Il gol è per Del Piero”

Kenan Yildiz, esterno offensivo della Juventus, dopo la vittoria nel derby contro il Torino, con tanto di gol, è intervenuto al microfono di DAZN dopo aver vinto anche il premio di MVP della partita da parte della Lega Serie A: “Un altro premio? Ottimo, va bene come decorazioni a casa. Cambiaso? E’ un giocatore molto talentuoso, sia in difesa che in attacco. Ha dei piedi pazzeschi, averlo in campo è quel qualcosa in più che serve“.

Juventus, Yldiz sul gol

Come festeggerai: “Niente, a casa e dopo in Nazionale, non c’è tempo“.

Il gol è dedicato a Del Piero, vista l’esultanza: “Sì, il gol è per lui. Buon compleanno e grazie per tutto“.