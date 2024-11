Lazio a caccia di certezze: a Monza per confermarsi, da settembre due soli ko

E’ una delle rivelazione di questa prima parte di campionato: da settembre a oggi la Lazio ha perso soltanto due volte tra campionato ed Europa League, sempre in trasferta contro Fiorentina e Juventus. La prima sconfitta stagionale, invece, risale a quella del Bluenergy Stadium di Udine del 24 agosto (seconda giornata, ndr.). Il primo ko risale al 22 settembre, l’ultimo al 19 ottobre: entrambi lontano dall’Olimpico che, in questa stagione, non è stato ancora espugnato.

In Europa League, percorso netto della formazione di Baroni: quattro su quattro tra Dinamo Kiev, Nizza, Twente e Porto con 11 gol fatti, 2 subiti e 2 clean sheet (in trasferta, ndr.). In campionato i biancocelesti vengono da tre vittorie consecutive contro Genoa, Como e Cagliari e, domani contro il Monza vogliono chiudere un inizio di stagione a dir poco perfetto!