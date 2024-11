Marko Tadic, il nuovo talento made in Partizan

Marko Tadić è considerato uno dei talenti più promettenti non solo del Partizan Belgrado, ma anche dei Balcani. Il giovane attaccante dell’U19 del Partizan ha già segnato 3 gol in 7 partite in questo inizio di stagione. Con la sua statura imponente di 1,95 m, in patria viene spesso paragonato a grandi attaccanti come Šeško, Thuram e Scamacca, figure di riferimento per il giovane talento montenegrino.

Nato nel 2006, Tadić si è distinto anche con la maglia della sua nazionale, il Montenegro U19, con cui ha segnato ben 7 gol in 7 partite. Durante la prossima pausa internazionale, affronterà l’Italia e la Bosnia, partite in cui saranno presenti numerosi scout, anche di squadre italiane, che lo monitorano.

Curiosità: Tadić condivide il luogo di nascita con Predrag Mijatović, ex stella del Real Madrid e attuale direttore sportivo del Partizan; entrambi, inoltre, hanno mosso i primi passi calcistici nel Podgorica.

