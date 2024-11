Sinner stavolta ha sorpreso tutti: confessione improvvisa

Le dichiarazioni sorprendenti di Jannik Sinner prima delle Atp Finals hanno lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha deciso di fare.

Mancano ormai pochissimo debutto di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals del 2024, il torneo tra i migliori 8 tennisti della classifica Race, ad esclusione di Novak Djokovic che salterà per problemi fisici l’evento di Torino.

Proprio Djokovic è il campione uscente della manifestazione, visto che ha trionfato nell’edizione scorsa battendo Sinner in finale in due set. Ora sembra essere proprio l’altoatesino il favorito assoluto del torneo. Jannik ci arriva come numero 1 nel ranking mondiale, un piazzamento meritato viste le tante vittorie ottenute durante la stagione ed i primi due tornei del Grande Slam portati a casa.

“È una competizione molto speciale, un torneo che è preceduto anche da qualche evento esterno che mi fa sentire tanto calore da parte del pubblico italiano. Speriamo di fare molto bene. Ogni anno la situazione è diversa”, ha dichiarato Sinner nei giorni scorsi, ricordando come non vince un torneo in Italia dal 2019, quando si aggiudicò giovanissimo le Next Gen Atp Finals a Milano.

L’annuncio di Sinner: via all’iniziativa che porterà il suo nome

Oltre a parlare delle sue ambizioni di vittoria nella Finals, nelle quali debutterà domenica 10 novembre contro De Minaur, Jannik Sinner ha voluto rivelare una novità assoluta che riguarda un’iniziativa personale che potrebbe avviare a breve.

“Sto per varare una mia fondazione, non voglio dire nulla di specifico fino a quando non sarà ufficiale. Ogni tennista ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione”. L’ammissione a sorpresa di Sinner è dunque quella della nascita di un ente benefico che prenderà il suo nome e che certamente si occuperà di iniziative di solidarietà, aiutando chi ha più bisogno.

Un bel gesto da parte del tennista azzurro che conferma la sua grandezza anche fuori dal campo. Il pubblico della Inalpi Arena di Torino, oltre a quello citato di domenica sera, assisterà agli altri suoi incontri della fase a gironi martedì 12 e giovedì 14. L’eventuale semifinale è in programma sabato mentre domenica 17 novembre è il giorno della finalissima nella quale speriamo di rivederlo in campo stavolta però con un epilogo diverso da quello di un anno fa.