Cala il gelo alla Ferrari, annuncio drammatico: ritiro Hamilton

La Ferrari punta moltissimo su Lewis Hamilton per il 2025 ma deve fare i conti con un drammatico annuncio sul suo possibile ritiro

La scuderia di Maranello spera di poter chiudere nel migliore dei modi questo campionato ma ha lo sguardo già rivolto a quello che sarà il prossimo. Il fenomeno inglese può dare la svolta tanto attesa per raggiungere un titolo che manca ormai da 17 anni.

Il Mondiale di Formula 1 2024 sta per volgere al termine, con Max Verstappen che si avvia a conquistare il suo quarto titolo consecutivo, eguagliando Sebastian Vettel. Il fenomeno olandese ha saputo massimizzare i risultati negli ultimi Gran Premi, nonostante l’inferiorità della sua Red Bull nei confronti della McLaren e anche della Ferrari. Proprio la scuderia di Maranello, che ancora è in lotta per la classifica costruttori, ha deciso di puntare dritta sul 2025 e non poterà più aggiornamenti sulla SF-24. A Las Vegas, Losail e Abu Dhabi, Leclerc e Sainz dovranno fare con quello che hanno, senza poter contare su upgrade tecnici.

L’obiettivo prioritario per Vasseur e soci è quello di presentarsi al top per il via del prossimo campionato, quando ad unirsi a loro ci sarà un certo Lewis Hamilton. La firma dell’inglese, arrivata all’inizio di quest’anno, ha rappresentato la grande fonte di interesse e attesa per tutti gli appassionati in questi mesi. Presto il sogno diventerà realtà, nella speranza che si possa costruire una squadra vincente e in grado di arrivare a dama il prima possibile.

Bernie Ecclestone gela la Ferrari sul ritiro di Hamilton: l’annuncio lascia pochi dubbi

Eppure non tutti sono convinti che Hamilton possa essere la panacea a tutti i mali che affliggono la Rossa o addirittura essere l’uomo giusto al posto giusto. Bernie Ecclesone, che era a capo della Formula 1 quando Hamilton ha esordito, ha voluto parlare proprio di questo nella sua ultima intervista rilasciata al ‘Daily Mail’.

L’ex patron del Circus ha dichiarato: “Non penso che sarà facile per Lewis in Ferrari per come è strutturata ora”. In più aggiunge: “Sono molto orientati su Leclerc che ha radici profonde nel team. Non credo che rinunceranno a sostenerlo”.

Poi Ecclestone ha consigliato anche un’altra cosa al connazionale: “Sembra in una fase calante ma solo lui può saperlo. Se così fosse dovrebbe pensare al ritiro e a concentrarsi sui tanti progetti che ha fuori dalla pista”. Vedremo se il sette volte campione del mondo gli darà retta.