Juventus, priorità difensore centrale a gennaio

Nella serata di ieri, il Chief Football Officer della Juventus Cristiano Giuntoli, in occasione del Charity Gala Dinner di Milano, ha parlato del prossimo futuro della formazione bianconera. Prossimo futuro che significa merco di gennaio per la Juventus e per Cristiano Giuntoli. Un momento importante per la squadra bianconera che, nonostante l’imbattibilità finora mantenuta in campionato, deve sistemare la difesa dopo il grave infortunio a Gleison Bremer.

Juventus, l’infortunio di Bremer è un problema

Il ko fisico che ha costretto, nella serata di Lipsia, Gleison Bremer ad abbandonare praticamente per il resto della stagione la Juventus, ha reso corte, cortissime le rotazioni bianconere in difesa. Di fatto, Thiago Motta ha a disposizione come difensori centrali solamente tre elementi. Due, Kalulu e Gatti, assolutamente affidabili dal punto di vista tecnico, uno ovvero Danilo, che ha dato ampia dimostrazione nell’ultimo mese di essersi lasciato alle spalle i momenti migliori della carriera. Infatti, il tecnico bianconero finché Bremer era stato a disposizione, aveva relegato il capitano della Juve a un ruolo da panchinaro.

L’infortunio ha poi tolto a Motta la possibilità di sfruttare le qualità di Pierre Kalulu anche nel ruolo di terzino. Perciò a gennaio la Juventus dovrà intervenire sul mercato alla ricerca di un difensore centrale.

Giuntoli ribadisce e conferma

Già in precedenza, nelle scorse settimane, Giuntoli aveva confermato la necessità della Vecchia Signora di andare a cercare un giocatore per il reparto difensivo. Ieri il dirigente ha confermato questa necessità, sottolineando che la Juve si sta guardando intorno. Al di là dei nomi usciti sugli organi di stampa, quel che è certo è che la squadra bianconera cercherà proprio in quel ruolo prima ancora che in attacco, dove è nota (causa infortunio di Milik) la mancanza di un vice Vlahovic, almeno per il momento.

L’ex dirigente di Napoli e Carpi si è soffermato sul tema, tracciando un profilo soprattutto caratteriale del giocatore. “Vogliamo un ragazzo che si metta in discussione” ha detto Giuntoli. Una frase che sottolinea quanto per il tecnico della Juve sia importante che gli uomini a sua disposizioni debbano dimostrare ogni giorno il proprio valore in allenamento al fine di giocare la domenica. Insomma, la priorità è chiara. Ora, in casa Juve, è il momento di trovare l’occasione giusta.