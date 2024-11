Roma, Ranieri a Londra per incontrare i Friedkin: è il favorito per la panchina

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Claudio Ranieri è sempre più vicino a tornare sulla panchina della Roma. L’ex allenatore è pronto a dire sì ai Friedkin e sostituire l’esonerato Ivan Juric alla guida della formazione giallorossa.

Il tecnico testaccino si trova a Londra dove incontrerà la proprietà del club capitolino e dovrebbe poi porre la firma sul contratto che dovrebbe legarlo al club fino a fine stagione. Per Ranieri, questo, sarebbe il terzo incarico sulla panchina della sua squadra del cuore. Sir Claudio ha guidato la Roma già in due occasioni tra il 2009 e il 2011 e poi nuovamente per un semestre nel 2019, in una situazione difficile dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco.

Lo scorso giugno, dopo l’addio con al Cagliari, il tecnico romano aveva detto che avrebbe concluso coi sardi la sua esperienza come allenatore di club e avrebbe accettato solo una selezione nazionale. Tuttavia, la voglia di allenare (come confermato da lui stesso) è riemersa nelle ultime settimane e l’amore per la Roma è rimasto immutato nel corso di questi oltre 50 anni di carriera nel calcio. Ecco, dunque, che da qui nasce la possibilità sempre più concreta di un suo ritorno alla guida della Lupa.