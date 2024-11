Roma, si avvicina il ritorno di Claudio Ranieri

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Si sta avvicinando il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma dopo gli esoneri di De Rossi e Juric e, dopo l’inizio di stagione davvero deludente.

L’ex tecnico del Cagliari nella serata di ieri è volato a Londra in compagnia della moglie e di Pietro Chiodi, il suo agente, per incontrare i Friedkin e gettare le basi per la terza avventura in giallorosso con il tecnico romano che firmerà un contratto di 6 mesi fino al termine della stagione.

Il classe ’51 dovrà risollevare l’ambiente e ridare motivazioni ad una piazza che ha perso certezze dopo l’ennesima sconfitta in campionato e un percorso in Europa League davvero deludente.

Dopo diversi allenatori sondati e i no ricevuti, l’esperto allenatore è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina giallorossa: 2009/10 al posto di Spalletti, 2019/20 dopo l’esonero di Di Francesco, 2024/25 per il Ranieri parte III con il tecnico di Testaccio che risponde sempre presente di fronte alla chiamata della sua squadra del cuore.