Ultim’ora da brividi, game over Schumacher: “Non esiste più”

Un’ultim’ora che ha sconvolto milioni di fan: Schumacher, l’annuncio è davvero una sentenza. Lo scenario è pazzesco

Milioni di tifosi, in tutto il mondo, sperano ancora in una ripresa. Ma di Michael Schumacher e della sua salute si sa poco, se non che di progressi così eccezionali nel corso degli anni non ce ne sono stati. Il tedesco, vittima di un tragico incidente sulle nevi di Meribel il 29 dicembre 2013, non è più lo stesso.

In pista è stato probabilmente il migliore di sempre: 7 titoli mondiali, cinque dei quali in Ferrari. Con il suo talento fece letteralmente risorgere la Scuderia di Maranello riportandola alla vittoria dopo decenni di magra. Ora, non restano che quei dolci ricordi ed un pizzico di amara nostalgia. Una vera e propria leggenda che ha scritto pagine irripetibili nel mondo della Formula 1 e che non potrà mai essere dimenticata.

Della vita di Michael ha fatto e farà sempre parte suo fratello Ralf. Ex pilota della Williams, ora opinionista televisivo e protagonista la scorsa estate di un coming out che ha fatto scalpore, soprattutto per le parole dure della sua ex moglie a riguardo. Nonostante ciò la parola di Ralf nel mondo della Formula 1 conta ancora tanto e così quanto dichiarato poche ore fa dal tedesco ha lasciato tutti interdetti.

Ralf Schumacher spiazza tutti: c’entrano Norris e Verstappen

In questo caso si parla di un rapporto particolare, un dualismo che dalla pista sembra essersi già trasferito fuori. Max Verstappen e Lando Norris, due talenti unici che stanno lottando fino alla fine per il Mondiale piloti. L’olandese, dopo il GP di Interlagos ed una rimonta mostruosa, sembra ormai lanciatissimo verso il suo quarto titolo di fila.

Ralf ai microfoni di ‘Formel1.de’ ha gelato i fan, sostenendo come il rapporto di amicizia tanto sbandierato tra Verstappen e Norris, in realtà, non esista più. “Non sono così convinto che, ancora adesso, vi sia amicizia ancora adesso”. Il fratello di Michael ha spiegato concludendo così il suo discorso riguardo al dualismo Verstappen-Norris: “Sono rimasto sorpreso, nelle ultime gare non hanno volato insieme. Di solito accadeva sempre. Ma lo si può capire, quando si lotta davvero per un Mondiale come stanno facendo loro due è difficile mantenere un’amicizia“.

A questo punto, al di là di come finirà la corsa al titolo (Verstappen ha 62 punti di vantaggio a 3 GP dalla fine), il rapporto tra il figlio di Jos ed il pilota della McLaren sembra effettivamente compromesso. Dalle parole dell’olandese che ha confermato di voler continuare con il suo stile di guida – altamente criticato dall’inglese – allo stesso Norris che ha sminuito clamorosamente la splendida vittoria in rimonta, del collega, in Brasile. A questo punto, pare proprio che sia tutto finito. O quasi.