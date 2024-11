ESCLUSIVA SI Amoroso: “Non mi aspettavo questo Kean, Castro ricorda Lautaro. La coppa rubata da Adani? Serata movimentata”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Bologna, Christian Amoroso, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per dire la sua in merito all’ottimo momento delle squadre di Palladino e Italiano.

Kean quanti gol farà?

“Sta andando molto bene, non so quanti gol farà, ma di certo posso dire che non mi aspettavo un exploit simile da parte sua. Sono contento per lui e per la Fiorentina.

Dove può arrivare la Fiorentina?

“Presto per dirlo, ma si è rinforzata tanto, ha trovato finalmente un finalizzatore e altri giocatori importanti. Se ci mettiamo anche Gosens, Adli, Cataldi, Gudmundsson. Ha fatto uno step in avanti. Quello più importante per me è stato Kean perché un finalizzatore è ciò che serviva ai viola”.

Quali i meriti di Palladino?

“Ha avuto il merito di saper aspettare, di avere pazienza. Era partito male, ha cambiato modulo trovando la quadra giusta. E’ stato bravo a mettersi in discussione”.

Inizia a vedersi il Bologna di Italiano?

“Sì è così, tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo soprattutto dopo dei cambi dal mercato. Italiano è un bravo allenatore e farà bene”.

Castro ti piace?

“Castro mi piace tantissimo e mi sembra Lautaro Martinez. E’ molto simile quando calcia al Toro, un bel giocatore”.

6 squadre in 2 punti: chi può restare in lotta per lo Scudetto?

6 squadre in 2 punti molto bello, di solito a questo punto c’era già una squadra staccata. Ora invece c’è questa situazione e significa che c’è un campionato più livellato, con tante squadre attrezzate. L’Inter è quella più attrezzata, poi vedremo a cascata chi terrà botta”.

Lele Adani ha raccontato: “Rubai la Coppa Italia della Fiorentina per una notte, per dei giochi erotici”. Te ne eri accorto?

“(ride, n.d.r.) No, non lo sapevo. Fu una sera molto movimentata, ma leggere questa notizia sicuramente è una cosa molto divertente”.