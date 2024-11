Gesto clamoroso di Berrettini: tifosi di Sinner senza parole

Matteo Berrettini sorprende i suoi tifosi e quelli di Jannik Sinner: gesto clamoroso, cosa sta succedendo tra i due

In attesa di scoprire se farà parte o meno della squadra che scenderà in campo nelle Finals di Davis tra poche settimane, Matteo Berrettini sta già programmando la prossima stagione. Al termine di un 2024 in cui è riuscito a tornare competitivo a buoni livelli, pur non raggiungendo gli standard del passato, se non in poche e sporadiche apparizioni, l’obiettivo numero uno per il tennista romano è fare un ulteriore step in avanti. E per riuscirci ha deciso di guardare anche a Jannik Sinner, lasciando i tifosi a bocca aperta.

Legati da sincera stima, probabilmente anche da vera amicizia, i due sono stati, in periodi diversi della carriera, delle guide l’uno per l’altro negli ultimi tempi. Se inizialmente era Sinner a guardare Berrettini come un modello da seguire, negli ultimi due anni il balzo in avanti compiuto dall’altoatesino ha costretto tutti, compreso il collega romano, a fare i conti con il suo strapotere.

I miglioramenti del tennista numero uno al mondo sono stati tanti e tali da indurre il collega a cercare di seguirlo, in qualche modo. Per quanto siano due tennisti completamente diversi sul piano fisico e tecnico, probabilmente è proprio prendendo spunto da quanto fatto da Sinner in questi straordinari quindici mesi che Berrettini potrà aspirare a tornare il ‘martello’ di un tempo, quello che ha fatto tremare i grandi del tennis e sognare l’Italia intera.

Clamoroso Berrettini, gesto incredibile: c’entra Sinner

Probabilmente parlare di ‘scippo’ è eccessivo. In questo caso Berrettini non è andato infatti a importunare Sinner e il suo staff. Ha però, in qualche modo, preso spunto dal numero uno al mondo per comprendere a chi affidarsi in questa fase ancora delicata della sua carriera.

Stando a quanto riferito da ‘Il Tennis Italiano’, negli ultimi giorni il tennista romano avrebbe infatti deciso di cominciare una collaborazione con Umberto Ferrara, l’ex preparatore atletico di Jannik, al suo fianco fino alla scivolosa vicenda Clostebol.

Professionista di lungo corso, già al lavoro in passato con tennisti del calibro di Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, prima di Sinner, Ferrara potrebbe quindi avere una nuova opportunità di dimostrare la sua bravura, lavorando fianco a fianco con un tennista come Berrettini che, dal punto di vista fisico, ha bisogno di essere seguito molto da vicino per poter rendere al meglio.

In attesa dell’ufficialità, la speranza di tutti i tifosi è che, in qualche modo, anche con lui Ferrara possa fare un lavoro eccellente, in grado di portarlo al massimo del suo potenziale, come accaduto con Jannik Sinner, accompagnato negli ultimi mesi di crescita fino a fargli raggiungere quel primo posto nel ranking ATP che lo ha consegnato, di diritto, alla storia del nostro tennis.