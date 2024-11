Nuovo compagno per Verstappen: l’annuncio è appena arrivato

Ecco chi potrebbe guidare la monoposto Red Bull nel prossimo futuro al fianco del campione Max Verstappen

Il 24 novembre prossimo riprenderà il mondiale di Formula 1, dando via agli ultimi tre appuntamenti stagionali. Gran Premi che serviranno, almeno sulla carta, soltanto per confermare l’andamento di questa annata molto particolare, che ha visto il dominio della Red Bull spegnersi significativamente almeno nel mondiale costruttori, mentre in quello piloti il favoritissimo resta Verstappen.

Max infatti, dopo aver avuto diversi momenti bui nel periodo estivo, si sta risollevando per poter blindare definitivamente la vittoria del suo quarto titolo mondiale consecutivo. Il pilota olandese ha dato una dimostrazione di forza nell’ultimo GP, quello del Brasile, in cui ha ottenuto un successo in rimonta che ha fatto impallidire i suoi rivali. Niente da fare dunque per Lando Norris e Charles Leclerc, i due primi inseguitori che speravano di infastidirlo fino all’ultimo.

Le ultime tre corse stagionali, tra Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, dovrebbero dunque essere una formalità per Verstappen, che vanta 62 punti in più in classifica rispetto al primo rivale Norris. Intanto non si placano le voci sul futuro: l’olandese resterà sicuramente in Red Bull nel 2025, ma a far discutere è il possibile cambio della seconda guida nel team di Brackley.

Ballottaggio per un posto in Red Bull: il parere dell’ex pilota

Tutto da decifrare dunque il destino di Sergio Perez. Ovvero il pilota messicano della Red Bull che secondo il parere degli insider non avrebbe convinto a pieno durante la sua ultima stagione. Pochi piazzamenti d’onore, uno scialbo ottavo posto al momento nella classifica piloti. Insomma, niente di esaltante per il compagno di scuderia di Verstappen.

Perez dovrebbe comunque essere riconfermato almeno per il 2025, anche se le voci su un suo addio non sono affatto da scartare. Proprio a tal proposito è intervenuto un ex campionissimo della Formula 1 come Damon Hill per esprimere il suo parere. L’inglese, dominatore qualche decennio fa con la Williams, ha parlato a ‘Sky Sports’ di chi dovrebbe affiancare il campione olandese in futuro.

“Avrei messo Carlos Sainz, ma credo sia difficile che arrivi, quindi penso che quasi sicuramente sarà Liam Lawson, perché lo conoscono già bene. Poi se dovesse esserci un grosso investimento, il nome ideale potrebbe essere Colapinto. Ma credo che sia un po’ inesperto e quindi al massimo potrebbe essere scelto per la RB Racing”.

Dunque Hill è convinto che il nome giusto, fatte tutte le doverose ipotesi, sia quello di Lawson, il neozelandese che verrebbe promosso dalla RB alla scuderia principale. Sempre con buona pace di Perez.