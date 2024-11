F1, maxi firma UFFICIALE: dal 2026 cambia tutto

Accordo raggiunto in Formula 1. Accadrà dal 2026, l’annuncio è ufficiale. Ecco cosa cambierà per i piloti

Restano tre Gran Premi per la conclusione del Mondiale di Formula 1 2024. Dopo la gara di Interlagos è diventato una sorta di conto alla rovescia per scoprire quando Max Verstappen si laureerà per la quarta volta consecutiva Campione del mondo. L’olandese in Brasile ha dato una vera e propria dimostrazione di forza, vincendo in condizioni davvero estreme dopo essere partito dalla 17esima posizione, con Lando Norris che è crollato definitivamente lasciando campo libero all’avversario.

Dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi, in programma l’8 dicembre, si penserà già al 2025. E da quanto visto nella seconda parte di questo Mondiale, dovrebbe essere tutta un’altra storia. La McLaren e la Ferrari hanno dimostrato di poter essere più che competitive, tant’è che queste due scuderie stanno lottando per la vittoria del titolo Costruttori.

E poi Lewis Hamilton alla Ferrari è sicuramente un binomio che attira più che mai. La curiosità per capire come il numero 44 si adatterà alla Rossa, dopo oltre 10 anni in Mercedes, è davvero palpabile. D’altronde Sir Lewis vuole vincere l’ottavo mondiale ad ogni costo e sarà decisamente battaglia vera in pista con gli avversari, ad iniziare da Leclerc, suo futuro compagno di box.

Formula 1, colpo di scena: accadrà dal 2026, c’è l’accordo

Le grandi manovre per il 2025 e gli anni successivi, però, non riguardano solo i piloti e le scuderie. Com’è noto, dal 2026 cambierà il regolamento con il debutto dell’Audi come nuovo costruttore. Il Mondiale di F1 fa della dinamicità una delle sue caratteristiche peculiari ed anche per quanto riguarda i circuiti c’è una continua evoluzione, tra nuovi ingressi e possibili addii. Di certo c’è che uno dei Gran Premi più iconici del mondiale resterà in calendario almeno fino al 2031.

Ci riferiamo a quello del Principato di Monaco, il circuito cittadino per eccellenza. L’Automobile Club Monaco ed il Circus hanno annunciato il prolungamento della loro partnership con un comunicato ufficiale. Non poteva essere altrimenti, considerato come siano stati disputati ben 70 Gran Premi nella storia della Formula 1, con Montecarlo seconda solo a Monza per numero di gare disputate.

Con la firma di questo accordo, valido fino al 2031, ci sarà una variazione rispetto all’attuale collocazione del Gran Premio di Montecarlo. La gara monegasca, infatti, cambierà data dal 2026 in poi. Se attualmente – compresa anche la gara del 2025 – il GP si disputa a maggio, tra due anni avverrà uno slittamento al mese di giugno, nella prima settimana del mese. Una scelta che è scaturita per la necessità di ridefinire il nuovo calendario nel quale, sempre dal 2026, entrerà a far parte anche il GP di Madrid.