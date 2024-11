Ilary Blasi, indiscrezione da pelle d’oca: come reagirà Totti?

Ilary Blasi sorprende tutti: l’indiscrezione lascia tutti senza parole, è un vero e proprio colpo di scena

Francesco Totti e Ilary Blasi: per anni sono stati la coppia più chiacchierata del gossip. Il fidanzamento quando Ilary era ancora una letterina, poi Il matrimonio e la nascita dei tre figli. Tutto sempre sotto la luce dei riflettori, perché se in una coppia c’è uno dei più forti calciatori italiani di sempre e una delle presentatrici di punta di Mediaset, beh, non può essere altrimenti.

E pure l’addio è stato burrascoso. A partire dal comunicato rilasciato ad un’agenzia di stampa che ha messo fine ad un storia d’amore durata 20 anni. Da lì in poi, di fatto il caos: liti continue sulla spartizione dei beni di famiglia, sui presunti Rolex sottratti dalla Blasi all’ex marito fino al documentario prodotto da Netflix con cui Ilary ha svelato particolari inediti della relazione con l’ex numero 10 della Roma.

Sia Totti che la Blasi si sono legati ad altri dopo l’avvenuta separazione. Totti ha una nuova compagna Noemi Bocchi con cui è andato a convivere. Ilary Blasi è più felice che mai con il nuovo compagno,Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui fa coppia fissa da diverso tempo. C’è grande intesa tra i due e pare che Bastian abbia un buon rapporto con i figli di lei.

Ilary Blasi, il gossip impazza: come la prenderà Totti ?

Chissà che presto anche Bastian non possa diventare padre per la prima volta. Il settimanale “Diva e Donna” ha sganciato quella che è una vera e propria notizia bomba: Ilary Blasi sarebbe di nuovo incinta.

In una foto, infatti, la presentatrice è ripresa con indosso una tshirt bianca aderente che lascia intravedere un pancino sospetto. La conferma quasi definitiva? Il suo Bastian che la abbraccia le accarezza proprio il ventre. Che stia nascondendo il segreto? Possibile. Di certo c’è che se non è arrivata alcuna conferma a riguardo, la coppia non ha nemmeno smentito.

Per Bastian si tratterebbe del primo figlio, mentre per Ilary Blasi sarebbe il quarto dopo Cristian, Chanel e Isabel, di 19, 17 e 8 anni. Chissà Totti come prenderà questa eventuale gravidanza della ex moglie. In passato c’erano state voci anche su una presunta gravidanza di Noemi Bocchi, rumors però prontamente smentite dalla diretta interessata.