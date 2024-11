Sainz-Leclerc bordata pesante: c’è poco da fare

Bordata pesante su Carlos Sainz e Charles Leclerc, la ‘sentenza’ delle ultime ore non lascia spazio all’interpretazione

Reduce da un inizio di stagione altalenante, la Ferrari ha trovato costanza di rendimento a partire dall’estate e si è clamorosamente rilanciata nella corsa al titolo costruttori. In quel di Maranello c’è grande entusiasmo in vista degli ultimi tre appuntamenti del campionato 2024, del resto era da tanto tempo che la Rossa non aveva l’opportunità di giocarsi il Mondiale fino alla fine.

In queste ore, tuttavia, è arrivata una ‘sentenza’ che non avrà fatto di certo piacere agli uomini del Cavallino Rampante. Il tema in questione non è direttamente collegato alla corsa al titolo costruttori, ma potrebbe suscitare qualche noia interna e ciò non rappresenta sicuramente una buona notizia per la compagine emiliana. Soprattutto in un momento così delicato come quello che si appresta a vivere. Cosa è successo?

Come noto, tra i due piloti della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, c’è sempre stata una sana rivalità sin dall’arrivo a Maranello del figlio d’arte madrileno. Una rivalità che, però, si è poi infiammata durante quest’anno, quando i vertici della Rossa hanno deciso di rinnovare il monegasco e di ‘appiedare’ lo spagnolo sostituendolo con Lewis Hamilton dal 2025.

Formula 1, la sentenza dell’esperto è netta: Sainz meglio di Leclerc

Un boccone amarissimo per Sainz, che in svariate occasioni ha esplicitamente manifestato la sua delusione e mostrato in pista un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del compagno di squadra. Tanto da infastidirlo e creare un po’ di maretta nel box ferrarista…

In tale contesto si è giunti ad una “pace armata”, ma non è difficile immaginare che tra Carlos e Charles il rapporto ormai sia logoro e che gli uomini della Ferrari siano ancora più convinti dell’investimento fatto sul binomio Hamilton-Leclerc. Proprio quest’ultimo rappresenta l’aspetto cruciale della questione…

Nel senso che, secondo una fetta di appassionati ed addetti ai lavori, la leadership del Cavallino avrebbe dovuto puntare ancora su Sainz preferendolo ad uno tra il monegasco e il britannico. Ad esempio, l’ex pilota Marc Surer ha emesso una ‘sentenza’ molto netta riguardo chi sia il profilo più indicato per la conquista del titolo nei prossimi anni.

“Sainz ha un vantaggio rispetto agli altri, che sono veloci solo quando la macchina è buona”, ha dichiarato lo svizzero ai microfoni ‘Formel1.de’. “Carlos, a differenza dell’attuale compagno di squadra, ha il dono di adattarsi a qualsiasi vettura di F1. Leclerc è estremamente veloce, ma solo se l’auto gliene dà la possibilità“, ha poi aggiunto senza giri di parole. Una bordata pesantissima, che non è passata inosservata.

La speranza è che questa querelle – che ha avuto molta risonanza a livello mediatico e sul web – possa non esasperare il clima interno al box ferrarista e, dunque, non intaccare il rendimento della Rossa nel rush finale di campionato. Al momento solo questo conta. Tutti gli altri discorsi, compreso quello riguardante la veridicità di certe affermazioni, sono rimandati all’anno venturo.