Nations League – Koop e Dumfries portano l’Olanda ai quarti, Calha si ferma con la Turchia: tutti i risultati

Lega A, girone A3

L’Olanda ‘italiana’ vola ai quarti, classificandosi come seconda della Lega A, girone A3 dietro alla Germania: 4-0 all’Ungheria di Marco Rossi, in gol Weghorst al 21′, Gakpo al 45+12′, oltre che Dumfries al 64′ e lo juventino Koopmeiners all’85’, su assist dello stesso Dumfries.

In campo per tutta la partita sia l’interista che il centrocampista rossonero Reijnders, mentre Koop è entrato al 78′ segnando 7 minuti dopo. Solo panchina per De Vrij, in campo anche il difensore del Parma Balogh sul fronte opposto, per 90 minuti.

La Germania esagera e ne fa ben 7 alla Bosnia-Erzegovina: 7-0 il finale della sfida valida per la quinta giornata della Lega A, gruppo A3. Le reti sono di Musiala dopo due minuti, poi Kleindienst al 23′ e Havertz al 37′ hanno fissato il primo tempo già sul 3-0. Nella ripresa in rete Wirtz al 50′ ed al 57′, Sané al 66′ ed ancora Kleindienst per la doppietta al 79′.

Paura ad Amsterdam: malore per un membro dello staff di Rossi

Momenti di paura ad Amsterdam dopo il collasso di un membro dello staff ungherese durante il primo tempo della partita della Nations League contro l’Ungheria. Tutti i membri della panchina sono accorsi per proteggerlo dalle telecamere. Diversi media ungheresi hanno appurato che si trattava di Ádám Szalai, ex giocatore delle giovanili del Real Madrid recentemente ritiratosi. Secondo M4 Sport, le condizioni di Ádám Szalai si sono stabilizzate e la partita è stata sospesa a causa di un’emergenza medica. Il 86 volte giocatore della Nazionale è stato portato in ospedale.

Lega A, girone A3 i risultati di oggi

Germania-Bosnia Erzegovina 7-0

Olanda-Ungheria 4-0

La classifica

Germania 13

Olanda 8

Ungheria 5

Bosnia Erzegovina 1

Lega B, gruppo B1

Dopo che nel pomeriggio la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia e l’Ucraina di Artem Dovbyk non si sono fatte del male pareggiando 1-1, arriva un altro pari, l’ennesimo del gruppo B1 della Lega B.

Albania e Repubblica Ceca infatti non sono andate oltre lo 0 a 0, così in questo momento, con una gara ancora da disputare, tutte e 4 le squadre sono ancora in grado di qualificarsi. In campo 90 minuti per l’Albania gli ‘italiani’ Ismajli (Empoli), Ramadani (Lecce), Asllani (Inter), solo panchina per Hysaj (Lazio). Martedì 19 le sfide fra Repubblica Ceca e Georgia da un lato, Albania ed Ucraina dall’altro.

Lega B, gruppo B1

Georgia-Ucraina 1-1

Albania-Repubblica Ceca 0-0

Classifica

Repubblica Ceca 8

Georgia 7

Albania 7

Ucraina 5

La Turchia di Calhanoglu impatta sul Galles: 0-0, con calcio di rigore sbagliato da Kerem a un minuto dal novantesimo. L’interista era già uscito essendo stato cambiato da Montella a fine primo tempo e dunque non si è incaricato lui del tiro.

Lo stesso centrocampista ha poi spiegato di essere uscito per un dolore muscolare: “Domani farò la risonanza e vediamo”, ha detto.

Lega C, Gruppo C1

La Slovacchia di Calzona perde 2 a 1 contro la Svezia: decidono i gol di Gyokeres al 3′ e Isak al 48′. Inutile la rete di Hancko al 19′. In questo modo la Svezia si porta sola al comando a 13 punti staccando la Slovacchia che resta ferma a 10. Entrambe sono qualificate, ma il primo posto è dunque ancora da decidere all’ultima giornata. In campo 90 minuti nella Svezia il difensore dell’Atalanta Hien, così come dall’altra parte Duda e Suslov (Hellas Verona) oltre che Lobotka (Napoli).

Lega C, Gruppo C1 risultati di oggi

Azerbaigian-Estonia 0-0

Svezia-Slovacchia 2-1 Gyokeres 3′, Isak 48′, Hancko 19′

Classifica

Svezia 13

Slovacchia 10

Estonia 4

Azerbaigian 1

Lega D, gruppo 2

Andorra-Moldavia 0-1

Classifica Lega D, gruppo 2

Moldavia 9 (4 partite giocate)

Malta 6 (3 partite giocate)

Andorra 0 (3)

Risultati Lega B, gruppo B4

Montenegro-Islanda 0-2

Turchia-Galles 0-0

Classifica

Turchia 11

Galles 9

Islanda 7

Montenegro 0