Tegola Verstappen, non ci sarà: F1 in ginocchio

A sorpresa il mondo della Formula 1 dovrà rinunciare a un campione assoluto come Max Verstappen. Ecco cosa ha deciso l’olandese

Nell’ultimo gran premio di Formula 1 disputatosi in Brasile, Max Verstappen ha ripristinato le gerarchie del mondiale. Infatti il pilota Red Bull, dopo diverse settimane di magra e di deludenti prestazioni, si è messo tutti i rivali alle spalle grazie ad una rimonta che definire spettacolare è poco. Partito quasi dal fondo della griglia, è riuscito a scalare posizioni su posizioni e vincere un GP difficile e fondamentale.

Un trionfo che lo avvicina sostanzialmente al suo quarto titolo consecutivo in F1, confermando quanto Verstappen sia un talento assoluto delle quattro ruote ed ancora oggi il pilota da battere. Nonostante la Red Bull abbia perso dei colpi negli ultimi mesi, visto che la crescita di vetture come McLaren, Ferrari e Mercedes sembrava poter mettere in discussione anche la classifica piloti.

Verstappen potrà confermare la sua leadership e mantenere il distacco dai primi inseguitori negli ultimi tre gran premi stagionali, a cominciare da quello di domenica 24 novembre a Las Vegas. Dopo un mondiale più difficoltoso del previsto, il classe ’97 potrebbe avere come premio qualche giorno di relax in più concessogli dalla scuderia per cui gareggia.

Tsunoda al posto di Verstappen: la scelta a sorpresa in casa Red Bull

Verstappen infatti, subito dopo l’ultimo GP stagionale ad Abu Dhabi, potrà dichiararsi libero ed ‘in ferie’, almeno secondo ciò che ha annunciato il suo team principal Christian Horner. Il tutto nonostante un paio di giorni dopo, sempre sulla pista degli Emirati Arabi, andranno in scena i primi test delle gomme Pirelli 2025 al volante della RB20.

Horner ha rivelato che al posto di Verstappen ci sarà il talentuoso pilota giapponese Yuki Tsunoda, un pilota già molto noto e stimato all’interno dell’universo Red Bull. Infatti in questa stagione sta correndo per il Visa Cash App RB F1 Team, la scuderia satellite del team di Milton Keynes.

“Yuki è un membro del Junior Team e ne abbiamo anche parlato con la Honda. Quest’anno gli abbiamo fatto fare la cronoscalata a Goodwood con la Red Bull, che è stata per certi versi una cosa inaspettata. È stato il primo pilota a guidare un’auto di Formula 1 con il casco aperto e gli occhialini. Ma proverà nuovamente la macchina in occasione del test che seguirà la conclusione della stagione”, ha dichiarato Horner di recente in conferenza.

Verstappen in vacanza e Tsunoda al suo posto. Un test che ha tutta l’aria di esame decisivo per il futuro del 24enne giapponese, visto che è tra i candidati a prendere il posto (eventuale) di Sergio Perez come seconda guida Red Bull per il prossimo anno.