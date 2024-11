Bufera doping, Sinner chiude il caso: verdetto arrivato

Arriva un nuovo annuncio riguardo il caso doping che lo vede coinvolto da parte di Jannik Sinner: il tennista azzurro mette il punto esclamativo

Fase a gironi delle Atp Finals di Torino praticamente perfetta quella disputata sin qui da Jannik Sinner che sta continuando a macinare successi su successi, mandando in delirio i suoi tifosi e non solo, mostrando ancora una volta di essere il più forte.

Nonostante la qualificazione fosse già in cassaforte, l’altoatesino non si è risparmiato ed ha regolato anche il russo Daniil Medvedev, riuscendo dunque a infilare tre successi su tre prima di fronteggiare poi Ruud in semifinale.

La soddisfazione di aver superato Medvedev è stata comunque tanta per Sinner che nella classica conferenza stampa post match non si è potuto non ritenere contento della prestazione offerta. Il tennista azzurro ha espresso felicità per aver vinto tutti e tre i match della fase a gironi prima della semifinale contro Ruud che si è giocata invece ieri.

Il focus sulle parole di Sinner è però concentrato non solo sui risultati in campo. Non poteva mancare, infatti, una domanda sul caso doping che lo sta vedendo ancora coinvolto e Jannik ha stupito tutti per l’atteggiamento avuto nella risposta, dando il suo verdetto definitivo sulla questione

Sinner spegne il caso doping: la risposta del numero uno non lascia dubbi

Nonostante l’assoluzione, il fatto che la Wada abbia fatto ricorso contro la decisione del TAS di scagionare Jannik Sinner ha scatenato tante polemiche da un mese a questa parte e tutti sono ora con il fiato sospeso, cercando di capire cosa accadrà. Il più tranquillo di tutti, però, è proprio il numero uno al mondo che in conferenza stampa, ha voluto gettare acqua sul fuoco su questo caso, definendosi abituato a stare in questa situazione e che continuerà a lavorare per uscirne fuori.

Sinner ha affermato come abbia già affrontato tre udienze e che di certo non può essere contento di quanto sta accadendo attorno a lui: “Ovviamente non mi piace stare in questa posizione ma continuerò a lavorare e vedremo cosa ne uscirà fuori” ha dichiarato sintetico, ma ben deciso a dimostrare una volta per tutte la propria innocenza.

Sull’argomento, Sinner è apparso calmo e sicuro di sé, cosa che rasserena i suoi tifosi in vista del prossimo futuro. Inoltre, i risultati ottenuti fin qui confermano come il tennista stia mantenendo davvero i nervi saldi e ci si augura possa portare a casa l’ennesimo trofeo di un 2024 da ricordare.