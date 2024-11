Iga Swiatek, salta tutto: “Non potrò partecipare”

Importantissimo annuncio quello di Iga Swiatek, impegnata nella fase finale della BJK Cup a Malaga. Coinvolto un altro campione

Una seconda parte di stagione ben al di sotto delle aspettative per Iga Swiatek. Dopo la cocente delusione alle Olimpiadi di Parigi in cui, da favorita sui campi del Roland Garros sui quali aveva vinto la finale Slam lo scorso giugno contro la Paolini, si è dovuta consolare con la medaglia di bronzo, la tennista polacca non ha vinto più un torneo.

L’ultima delusione per la Swiatek è arrivata alle Wta Finals di Riyad con l’eliminazione alla fase a gironi. Non certo il risultato che si aspettava la polacca, superata poco prima in vetta al ranking WTA dalla rivale Aryna Sabalenka. La stagione della Swiatek non è ancora terminata. Iga sta partecipando alla fase finale della Billie Jean King Cup a Malaga dove ha contribuito alla qualificazione ai quarti della Polonia con la vittoria contro Paula Badosa nel singolare decisivo della sfida con la Spagna.

Malaga dove c’è un’attesa febbrile per quanto avverrà la prossima settimana. La città andalusa, infatti, ospiterà anche la Final Eight di Coppa Davis, ultimo evento nella carriera di Rafa Nadal, convocato nella Spagna capitanata da David Ferrer insieme a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers.

Salta tutto per la Swiatek, l’annuncio in conferenza stampa

La Spagna affronterà l’Olanda in Coppa Davis martedì prossimo. Vedremo quali saranno le scelte di Ferrer che potrebbe schierare almeno in doppio. Non si sa dunque con certezza quale sarà la partita di addio di Rafa. Tutto dipenderà dal cammino della Spagna che, in caso di qualificazione, incrocerà in semifinale una tra Australia e Usa.

A Malaga è già tutto pronto per la celebrazione dell’addio di Nadal che ha voluto chiudere la sua carriera partecipando alla competizione che lo ha fatto conoscere al grande pubblico quando, nel 2003 da diciottenne, vinse il match di singolare contro Roddick nella finale di Davis disputata a Siviglia in cui la Spagna si impose sugli Usa.

Per tributare il meritato saluto a Nadal a Malaga saranno presenti anche gli oramai ex colleghi. Djokovic ha assicurato che ci sarà ed è atteso anche Federer. Chi non potrà esserci, invece, è proprio la Swiatek. La tennista polacca non ha mai fatto mistero che Rafa sia stato il suo idolo nonché l’atleta che l’ha ispirata nella sua carriera.

“Purtroppo devo iniziare subito la pre season dopo la BJK Cup – ha rivelato la tennista polacca in conferenza stampa – Mi sarebbe piaciuto assistere al suo torneo. Rafa ha avuto un enorme impatto su di me e sul mio modo di vedere il tennis. Mi mancherà in campo.” C’è un solido legame di stima e amicizia tra Nadal e Iga. In più di un’occasione la Swiatek è stata ospite dell’Academy di Nadal a Mallorca e ha partecipato ad eventi con gli allievi che si allenano sui campi di quello che viene considerato uno dei poli tennistici più all’avanguardia in Europa.