Inter, Calhanoglu tiene Inzaghi in apprensione

Forse Simone Inzaghi e tutto il mondo Inter possono tirare un sospiro di sollievo. Hakan Calhanoglu, che era uscito dopo 45 minuti nella sfida tra la sua Turchia e il Galles per un fastidio muscolare, è stato sottoposto ai primi esami e il responso è confortante.

Inter, gli aggiornamenti su Calhanoglu

Il primo esito racconta che non dovrebbe esserci nulla di grave per Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter che aveva sentito pizzicare la stessa zona dell’ultimo infortunio e per precauzione aveva abbandonato il campo, non dovrebbe aver infatti riportato nulla di grave. Adesso lo staff della Turchia e l’Inter continuano a restare in contatto per organizzare il rientro a Milano del giocatore, che sarà di nuovo sottoposto ad ulteriori esami per accertare i reali tempi di recupero e studiare un piano per avere Calhanoglu a disposizione il prima possibile. Il turco è troppo importante per l’economia della stagione dell’Inter, la sua assenza si è già fatta sentire troppo, motivo per cui Inzaghi attende con ansia di riavere a MIlano Calhanoglu, sperando che il primo esito confortante sia replicato nei nuovi esami.

Francesco Nigro