“Lo hanno licenziato”, annuncio Red Bull: bomba in Formula 1

Licenziamento in Formula 1. E’ ufficiale l’improvviso cambiamento in vista del finale di stagione

La stagione sicuramente più difficile da quando la Red Bull domina incontrastata in Formula 1. La scuderia anglo-austriaca, infatti, se l’è vista davvero brutta con il titolo iridato di Max Verstappen che sembrava davvero in pericolo. D’altronde la monoposto, nella seconda parte della stagione, ha smesso di essere competitiva, subendo e non poco la crescita di McLaren e Ferrari.

Il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione, unito ai colpi di Verstappen – un pilota di un’altra categoria – ed agli errori di Norris, hanno permesso di fatto di ipotecare il titolo iridato all’olandese, ormai a un passo dopo la clamorosa vittoria in Brasile. Tutt’altra storia per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, nel quale la Red Bull deve rimontare su McLaren e Ferrari.

Una stagione, per la Red Bull, decisamente travagliata ed iniziata con il caso Horner ma che sta per volgere al termine con il successo: poi sarà testa al 2025, considerato cruciale vista anche la concorrenza più agguerrita che mai delle avversarie. Di certo c’è che si partirà con la stessa squadra piloti di quest’anno.

Red Bull, la rivelazione di Pérez sul licenziamento

Nonostante le tante critiche e gli errori in serie, Sergio Pérez dovrebbe essere confermato dalla Red Bull come seconda guida. Il messicano dovrà però mostrare di tornare ai fasti di un tempo, anche perché in caso contrario la sostituzione potrebbe davvero arrivare al termine del 2025.

Intanto lo Perez ha confermato le voci che circolavano nel paddock riguardo l’allontanamento di Niels Wittich, il Race Director della FIA. Ruolo preso in eredità ad inizio 2022, dopo il licenziamento di Michael Masi colui che, con le sue scelte, contribuì al discusso finale di Mondiale nel 2021 con Verstappen che riuscì nell’impresa di superare Hamilton in extremis.

Fin da subito non avevano convinto le voci delle dimissioni e Pérez ha confermato questa tesi in un’intervista alla banca d’affari Banorte, uno dei marchi a cui è legato. “Nello sport ci sarà sempre chi è d’accordo e chi non lo è – ha sostenuto – e credo che vi sia mancanza di controllo a volte. Abbiamo bisogno di stabilità, ora invece avremo un nuovo direttore di gara perché hanno licenziato Niels” ha sostenuto Checo Pérez. Rui Marques, che subenterrà a Wittich, sarà protagonista già dal Gran Premio di Las Vegas, in Nevada, in programma nel prossimo week end.