Mentalità Pedro: “Mai pensato di lasciare la Lazio. Tanti giovani ed un vecchietto: siamo una macchina da gol”

L’attaccante spagnolo della Lazio Pedro ha rilasciato una intervista a Il Messaggero, nella quale ha parlato a chiare lettere dei rumors di mercato che lo hanno coinvolto in estate: “Mai pensato di andar via. Volevo continuare alla Lazio e rispettare il contratto. Ho parlato con il ds e il presidente e, anche se avevamo comprato tantissimi giocatori in attacco, hanno deciso di tenermi. E ora tutti insieme, i giovani e un vecchietto, siamo un’incredibile macchina da gol.

L’Al-Qadsiah? Sì, vero, mi hanno cercato ma non ho cambiato idea. Rispetto la scelta di altri colleghi, ma io non mi muovo dal calcio europeo. Ho avuto la fortuna di giocare nei tre migliori campionati e nelle competizioni Uefa. Quando quei nessuna squadra mi vorrà più, smetterò.

Il patto di non dire la parola ‘Champions’? Perché adesso non dobbiamo parlare troppo né farci travolgere dall’euforia. Massacrarci di lavoro ci ha portato così in alto. Abbiamo fatto bene in Europa e in campionato, ma siamo solo all’inizio. E quindi nello spogliatoio ci siamo detti di non fissarci un traguardo. Lo vedremo tutti insieme a fine stagione. Solo mantenendo questa fiducia e la cattiveria, sarà un posto lontano. Se la Lazio ha già offerto un rinnovo? No, vedremo più avanti con Lotito, ci siederemo a un tavolo”.