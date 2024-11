Spalletti dopo l’1-3 con la Francia: “Bilancio positivo, ko che non ci deve togliere certezze”

Al termine della partita fra Italia e Francia giocata a San Siro, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Serata più difficile del girone? C’è il rammarico per aver preso 3 gol su piazzati?

“Purtroppo è così, quando potresti vivere una serata più tranquilla dal punto di vista della pressione entri e prendi subito gol su corner. Poi non siamo stati bravi cercando di fare subito la partita. E’ stato un po’ casuale prendere gol su piazzati come dice lei. Siamo stati in partita sul 2-1, ma poi è diventato difficile trovare spazi dopo il 3 a 1”.

Cosa vi ha creato più problemi?

“La poca pulizia di gioco che avevamo avuto altre volte con i centrocampisti. C’era da fare scelte più difficili nello stretto, non siamo stati bravi a sfruttare quegli spazi”.

Bilancio degli ultimi tre mesi?

“Il bilancio sicuramente è positivo, abbiamo visto anche stasera delle buone cose. Questa sconfitta qualche problema lo crea a livello di convinzione, ma non deve toglierci le certezze acquisite e che anche stasera abbiamo fatto vedere”.