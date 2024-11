Terremoto Michael Schumacher: rivelazione sconcertante

Una vera e propria bufera scoppiata intorno a Michael Schumacher: è arrivata una rivelazione scottante che ha spiazzato i fan

Una carriera a tutto gas quella vissuta da Michael Schumacher, fatta di tante luci e qualche cupa ombra. Adesso il tedesco lotta contro una salute che lo sta mettendo in difficoltà da anni, sin dal 29 dicembre 2013 quando rischiò di morire sulle nevi di Meribel per una tragica e sfortunata caduta dagli sci.

Michael non è più quello di un tempo, è cambiato. Lo ha ammesso la moglie Corinna nel corso degli anni così come il suo grande amico Jean Todt che spesso e volentieri è stato tra i pochi a poterlo andare a trovare nella sua blindatissima villa. Ad ogni modo la storia di Michael parla di un vincente, il più vincente di tutti. I 7 titoli mondiali parlano per il ‘Kaiser’, di cui 5 vinti in Ferrari. Record su record, nei primi anni 2000 alla guida della ‘Rossa’ quando era semplicemente irresistibile. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora: e oggi non si vive altro che di indiscrezioni e rivelazioni perché notizie ufficiali sull’ex ferrarista semplicemente non arrivano. Non più.

Il riserbo totale imposto da sua moglie Corinna non ha concesso la minima conferma nemmeno riguardo alla chiacchierata – e presunta – presenza del tedesco nella Villa di Maiorca in occasione del matrimonio di sua figlia Gina Maria lo scorso settembre. Da allora, tutto tace. Ma intanto nelle scorse ore sono arrivate alcune scottanti e inattese rivelazioni riguardo ad un particolare episodio: e Schumi è finito al centro di una nuova bufera.

Schumacher, che caos: “Si è arrabbiato molto”

L’ex pilota di Formula 1 Martin Brundle nelle scorse ore ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente scottanti. Un episodio del suo passato che coinvolge Michael Schumacher e che ha lasciato sconcertati i tifosi del tedesco. Lo ha riportato ‘Planetf1.com’.

Durante ‘Grid walk’ su ‘Sky F1’ l’inglese ha parlato del suo passato: per una stagione, nel 1992 in Benetton, fu compagno di squadra del ‘Kaiser’. Ma più avanti il rapporto tra i due si deteriorò e Brundle ha provato a spiegare il clamoroso perché: “Abbiamo litigato perché qualcosa che ho detto è stato preso fuori contesto, tradotto e riportato su un titolo di giornale. Michael si arrabbiò moltissimo“, ha riferito l’ex pilota riguardo alcune sue uscite – ormai da opinionista – che negli anni scorsi non fecero affatto piacere a Schumi.

Brundle ha proseguito il suo discorso aggiungendo un dettaglio incredibile: “Ancora oggi non so di cosa si trattasse ma non mi ha parlato per cinque anni. È stato molto strano”. I due fecero pace dopo il 2006, quando Michael lasciò la Ferrari e temporaneamente la F1. Brundle ha poi concluso la sua scioccante rivelazione così: “Ci siamo ubriacati in discoteca nel suo anno sabatico tra Ferrari e Mercedes. È tornato tutto normale” ha detto ricordando, con amarezza, quei cinque anni di silenzio tra i due.