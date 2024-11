ESCLUSIVA SI Criscitiello: “Monza, Bianchessi nuovo direttore sportivo. Ecco il ruolo di Franco, Modesto e Floccari”

Cambi interni al Monza: come riferisce il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Mauro Bianchessi diventa anche Direttore Sportivo della prima squadra al posto di Michele Franco, che resterà comunque operativo all’interno dei quadri societari. François Modesto resterà invece con il ruolo di consulente di mercato. Con Bianchessi poi viene promosso anche Sergio Floccari.

Domenica alle 15 intanto i brianzoli torneranno in campo: la squadra di Alessandro Nesta sarà di scena allo stadio Olimpico di Torino contro i granata di Paolo Vanoli, per provare a schiodarsi dall’ultimo posto occupato in coabitazione con il Venezia ad 8 punti.