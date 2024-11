Darmian fra presente e futuro: “Chiudo la carriera all’Inter, poi faccio il dirigente”

Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha rilasciato una intervista a Cronache di Spogliatoio, la cui versione integrale uscirà domani, nella quale ha parlato anche del suo futuro, sia da calciatore che per quando deciderà di ritirarsi.

A 34 anni infatti, l’esterno nerazzurro non nega di pensare a quando appenderà gli scarpini al chiodo: “Mi piacerebbe chiudere la carriera nell’Inter” – le sue parole – “. Mi rendo conto che ormai non manca tantissimo. Sicuramente mi farebbe molto piacere, io cercherò di dare sempre il massimo e tutto me stesso”.

Poi, dopo il ritiro, la carriera da dirigente: “Non so ancora cosa farò, ma la figura del dirigente mi attira. Mi piacerebbe rimanere all’interno del mondo del calcio, so per certo che per adesso non vorrei fare l’allenatore. Mi affascina il mondo dirigenziale, non avendone mai fatto parte. Mi piacerebbe capire le varie dinamiche, farò i vari corsi che ti danno qualcosa in più e sono importanti, poi vedremo le opportunità che mi riserverà questo percorso”.