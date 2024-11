Italia testa di serie al sorteggio per le qualificazioni Mondiali

La qualificazione ai quarti di finale di Nations League ha permesso all’Italia di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni Mondiali del 2026 in programma venerdì 13 dicembre a Zurigo.

Le nazionali europee saranno divise in 12 gruppi, 6 da cinque squadre e 6 da quattro: le otto nazionali qualificate ai quarti di finale di Nations League conosceranno le loro avversarie solo dopo le gare di marzo.

Qualora l’Italia dovesse qualificarsi alle Final Four di Nations League verrà inserita in un gruppo da quattro iniziando così il suo percorso direttamente a settembre 2025.

In caso contrario, di sconfitta ai quarti ci sono due opzioni: classico girone da cinque con prima partita già a giugno, oppure gruppo da quattro con due amichevoli a giugno e prime gare a settembre.

Come di consueto le prime di ogni girone andranno ai Mondiali, mentre per gli ultimi quattro posti scenderanno in campo le 12 seconde e le 4 migliori nazionali di Nations League non qualificate attraverso la fase a gironi.