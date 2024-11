Lazio, infortunio per Nuno Tavares: non è in panchina con il Portogallo. Il motivo

Apprensione in casa Lazio per l’infortunio di Nuno Tavares: solo lo scorso venerdì aveva fatto il suo esordio con la maglia del Portogallo dopo l’ottimo inizio di stagione con la Lazio, condito da un gol e ben 8 assist, ma nel match attualmente in corso contro la Croazia, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Nations League, non figura neanche in panchina.

Secondo quanto riporta A Bola, il terzino soffre di mialgia e avrebbe accusato un problema al ginocchio nell’ultimo allenamento. Questo il motivo della sua esclusione da parte del commissario tecnico Domenico Tedesco.