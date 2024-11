Terremoto in Formula 1: “Verstappen lo distrugge”

Mai semplice misurarsi con Max Verstappen, perciò arriva il suggerimento e lo stravolgimento in Formula 1 per evitare le peggiori conseguenze

Si preannuncia davvero interessante la Formula 1 che prenderà avvio nel 2025. Molti volti nuovi, tante scuderie che rivisitano il proprio asset e i maggiori campioni ancora pronti a sfidarsi. Uno dei nomi che potrebbe scrivere pagine importanti per il Circus è quello dell’argentino Franco Colapinto. Questi è stato chiamato in Williams per prendere il posto di Logan Sargeant a cominciare dal GP d’Italia della stagione in corso. Così ha terminato per essere fra i più apprezzati nella fase conclusiva del campionato.

Ad esempio, è andato a punti in occasione della gara in Azerbaigiain con uno strepitoso 8° posto ed è rientrato in top 10 anche ad Austin. Chiari segnali che il 21enne pilota è in prospettiva fra i più dotati e talentosi. Tuttavia il pubblico comincia a chiedersi che sedile occuperà dal 2025, considerando che tanto a Grove quanto in Sauber hanno ufficializzato le line-up con anticipo e non appare Colapinto.

In questo scenario dubbioso, avanza anche l’ipotesi che possa prendere il posto di Sergio Perez in Red Bull e divenire il compagno di squadra di Max Verstappen. Un passaggio clamoroso e a tratti complicato, siccome al momento il messicano ha un contratto in corso di validità con il team di Milton Keynes e che la richiesta della Williams per liberarlo è alta. Inoltre, c’è chi sconsiglia fortemente la coppia Verstappen-Colapinto.

F1, Colapinto in Red Bull con Verstappen? La presa di posizione è netta

Karun Chandhok, ex pilota di F1 e attuale opinionista per ‘Sky Sports F1′, ha parlato in diretta di questa possibilità, siccome di recente è stato visto Christian Horner nell’hospitality della Williams: “È chiaro che ci siano trattative in corso. Per me Colapinto è molto veloce e talentoso, è stato una sorpresa perché i precedenti in junior non facevano pensare che sarebbe stato così bravo”. La F1 è tutta un’altra storia e pare che l’argentino si adatti molto bene alla guida delle monoposto del Circus.

Tuttavia secondo Chandhok un passaggio così veloce in un team come Red Bull perlopiù accanto a un campione come Max Verstappen potrebbe rivelarsi controproducente. Perciò l’ex pilota conclude la sua riflessione, sconsigliando questo trasferimento: “Portarlo in Racing Bulls sarebbe una scelta sensata e un’opportunità per lui, invece per portarlo in Red Bull sarebbe un po’ presto. Verstappen lo distruggerebbe, se mettessero Colapinto su una delle monoposto austriache”.