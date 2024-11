Ultim’ora Alex Zanardi, lacrime inevitabili: annuncio pazzesco

Mentre in molti si interrogano sulle condizioni attuali di Alex Zanardi arriva un’ultima ora pazzesca su di lui: commozione inevitabile. C’è l’annuncio pazzesco

I fan continuano ad essere ansiosi di saperne di più sulle condizioni di Alex Zanardi. Dello sfortunato ex pilota si sa poco o nulla dopo il grave incidente, il secondo della sua vita, avuto nel 2020 mentre era alla guida della sua handbike. Ai tifosi non resta che affidarsi alle notizie che arrivano specialmente dal web e dai social, come l’annuncio che ha recentemente colpito tutti.

La storia di Zanardi narra di resilienza e ottimismo, voglia di non arrendersi mai e grande carisma. L’azzurro, infatti, era un pilota di successo con trascorsi anche in Formula 1, prima di subire un bruttissimo incidente che lo costrinse ad interrompere bruscamente la sua carriera nel mondo dei motori a causa dell’amputazione delle gambe. Rimessosi in gioco grazie alla sua forza di volontà e di lottare, si era reinventato nel mondo della handbike, come uno dei campioni italiani paraolimpici maggiormente di spicco.

Lacrime per Zanardi: arriva un annuncio emozionante!

Nel corso degli anni sono state tantissime le iniziative da parte di Zanardi, a partire da alcuni progetti di inclusione e sviluppo per il mondo paraolimpico. La sua Obiettivo3 è tutt’oggi ancora attiva. Di lui, purtroppo, si sono perse le tracce dopo il secondo grave incidente nel giugno 2020, quando si andò a schiantare contro un camion proprio mentre era in sella della sua handbike. Avuta salva la vita è a casa ma la famiglia vuole mantenere il massimo riserbo sulle sue reali condizioni attuali.

Non resta che affidarsi ai ricordi e a sperare che le cose per lui stiano migliorando. Intanto, come detto, l’annuncio arrivato via social nelle ultime ore ha fatto sicuramente scendere una lacrimuccia ai più nostalgici. Su “X” il Club Lotus France ha postato mercoledì scorso, 13 novembre, una foto di un anniversario particolare del Team Lotus. Si tratta di una scuderia britannica attiva in passato in Formula 1 e Zanardi ne è stato il pilota nel biennio 1993-94, prima che il team si ritirasse dalle competizioni esattamente 30 anni fa. Il 13 novembre 1994 fu l’ultimo Gran Premio disputato.

Nel post infatti si legge quanto segue: “Triste anniversario, oggi 30 anni fa, l’ultimo GP dell’autentico Team Lotus in Australia con i piloti Mika Salo e Alessandro Zanardi”. C’è anche una foto dell’epoca con un giovane Zanardi in primo piano. Ai fan più datati sarà scesa una lacrimuccia. L’azzurro poi continuerà la sua carriera altrove, prima del tragico incidente che gli ha stravolto la vita.