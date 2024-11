Dramma in una Big, ha un tumore e deve fermarsi

Dramma in una big del mondo del calcio, deve assolutamente fermarsi: dovrà combattere contro un tumore

È arrivata una di quelle notizie che lasciano tutti senza parole. Una triste ed, allo stesso tempo, drammatica vicenda quella che arriva dal mondo del calcio. L’importante atleta, negli ultimi giorni, ha ricevuto una terrificante novità: dovrà necessariamente fermarsi con l’attività. Il suo nemico più importante da battere è un tumore.

Un vero e proprio shock per Maria Luisa Grohs, estremo difensore del Bayern Monaco femminile. La 23enne lo ha annunciato alle sue compagne di squadra ed anche alla Nazionale tedesca. Non potrà più mettere piede su un terreno di gioco fino a quando non riuscirà a sconfiggere il brutto male che ha devastato la sua vita.

Il club tedesco, dopo aver appreso la notizia, ha compiuto un gesto da applausi: la società, infatti, crede fortemente nel suo rientro in campo. Tanto è vero che ha deciso di prolungarle il contratto.

Shock nel mondo del calcio, lotterà contro un tumore: costretta allo stop

Attraverso un comunicato emanato dal Bayern Monaco, la calciatrice ha fatto sapere che le è stato diagnosticato un tumore maligno. A breve inizierà un percorso di trattamento appropriato. Obiettivo è quello di concentrarsi, esclusivamente, alla sua guarigione. L’atleta, inoltre, attraverso la nota del club ha voluto lasciare alcune dichiarazioni: “Mai avrei pensato di superare questo tipo di sfida come quella della malattia. Sono sicura che riuscirò a superarla grazie all’aiuto di chiunque mi stia accanto“.

La 23enne, inoltre, ha affermato che riuscirà a guarire e che tornerà molto presto in campo. Dal 2019 difende i pali dello storico club bavarese con il quale ha vinto, per ben tre volte, la Bundesliga femminile. Proprio negli ultimi giorni era stata inserita nella lista dei convocati della Nazionale tedesca allenata dal ct Christian Wuck.

Purtroppo, però, ha dovuto rifiutare l’invito per via di una tonsillectomia. Come riportato in precedenza il Bayern, dopo aver appreso della terribile notizia, non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di estenderle il contratto fino al 30 giugno del 2026. L’annuncio è stato diramato dal numero uno del club, Herbert Hainer.

“In vicende come queste lo sport passa in secondo piano. Tutto il Bayern Monaco è vicino alla nostra atleta. Mala è una persona dal carattere forte. Riceverà tutto l’aiuto possibile da parte nostra” ha affermato il presidente.