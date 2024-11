Juve, l’esito degli esami di Vlahovic: salta il Milan, da valutare per l’Aston Villa

A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente.

Come raccontato da Giovanni Albanese, il numero 9 della Juventus salterà sicuramente il Milan mentre saranno da valutare le sue condizioni in vista dell’Aston Villa, prossima avversaria dei bianconeri in Champions League.