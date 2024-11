Milan, che inizio per Reijnders: Fonseca si aggrappa all’olandese volante, poi il rinnovo

Tra le poche note positive di questa prima parte di stagione del Milan tra campionato e Champions League c’è sicuramente Tijjani Reijnders che, al suo secondo anno in Rossonero, continua ad essere decisivo nonostante le difficoltà del reparto difensivo del Diavolo. Quattro gol in questo primo scorcio di stagione con cui ha eguagliato lo score dello scorso anno al suo primo anno in rossonero.

Come confermato dallo stesso calciatore, il Milan e il suo entourage sono al lavoro per il prolungamento di contratto con il club di Via Aldo Rossi pronto ad allungare la durata e raddoppiare l’ingaggio dell’ex AZ, divenuto un perno centrale dello scacchiere di mister Fonseca. Parti in costante contatto per arrivare alla fumata bianca che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.