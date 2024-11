Addio a Valentino Rossi, messaggio emozionante poco fa

Messaggio emozionante, i tifosi non riescono a trattenere le lacrime: addio a Valentino Rossi, cosa è successo

Con il Gran Premio di Barcellona è calato definitivamente il sipario sul Motomondiale 2024, conquistato da Jorge Martin davanti a un comunque straordinario Pecco Bagnaia. Anche se le gare sono terminate, le emozioni non sono però finite. C’è ancora spazio per i saluti di rito. Perché la vita di molti protagonisti di questa stagione sta per cambiare. In un certo senso anche quella di Valentino Rossi.

L’addio del Dottore è ormai lontano nel tempo. Il pilota di Tavullia ha abbandonato le competizioni ufficiali su due ruote ormai diversi anni fa, anche se nel cuore dei tifosi resta ancora il più grande in assoluto.

Rimanendo in MotoGP, con un ruolo totalmente diverso, Rossi ha però avuto modo di creare legami forti e sinceri con tanti attuali protagonisti del Motomondiale, compresi i piloti che hanno fatto parte del suo team VR46.

Uno di questi, in particolare, a Montmelò ha visto chiudersi definitivamente una parentesi della sua carriera, quella all’interno della squadra di Vale. Il suo futuro è ormai in Aprilia, come ‘scudiero’ del neo campione del mondo Martin.

Ma prima di andarsene, non poteva non salutare chi gli ha permesso, in questi ultimi anni, di crescere come uomo e come pilota, quel Rossi che è stato in passato un idolo da idolatrare, e in tempi più recenti una guida da seguire, passo dopo passo, per migliorare in pista e fuori.

Messaggio strappalacrime, addio a Valentino Rossi: le parole commuovono i tifosi

A salutare, dopo cinque anni davvero speciali, è stato Marco Bezzecchi. Il numero 72 ha gareggiato a Barcellona per l’ultima volta con la Ducati del team VR46, chiudendo con un nono posto in gara e con un dodicesimo nella classifica generale.

Risultati non del tutto soddisfacenti, forte, per il 26enne riminese, ma che fanno parte di un percorso che rimarrà per sempre nel suo cuore, un lustro speciale che non potrà mai e poi mai dimenticare: “È stato un anno difficile, ma non abbiamo mai mollato. Ho imparato davvero molto e sono cresciuto tantissimo. Per questo ringrazio tutti“.

Nella vita di tutti noi arriva il momento in cui siamo chiamati a voltare pagina. E per quanto possa essere difficile chiudere con il passato, è necessario per poter andare avanti. Lo sa bene lo stesso Bezzecchi, che guardando alle spalle non può che essere grato per tutto ciò che ha vissuto, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.

“Questa domenica è stata molto difficile, bella e felice“, ha spiegato il pilota riminese, aggiungendo: “Non dimenticherò mai l’arrivederci della squadra al box, come tutto il resto. Questi cinque anni sono stati davvero speciali“. E al di là del risultato raggiunto, è questo ciò che più conta. Perché la meta è quasi sempre meno importante del viaggio.