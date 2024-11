Caos arbitri, accusa di evasione fiscale: possibili sanzioni in arrivo

Secondo quanto rivelato da La Repubblica la GdF, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, ha avviato un’indagine nei confronti di 50 fra arbitri e assistenti con l’accusa di evasione fiscale: ci sarebbero anche Gianluca Rocchi e Daniele Orsato, ritiratosi in estate. Come spiegato avrebbero evaso le tasse sui compensi riconosciuti dalla UEFA per le partite internazionali arbitrate tra il 2018 e il 2022. Gianluca Rocchi, assistito dall’avvocato Roberto Cordeiro Guerra ha poi spiegato che ha pagato tutte le pendenze, trattandosi solo di un disguido. Possibili sanzioni in arrivo in quanto avrebbero violato gli Art. 5 e 6 del Codice Etico Aia, con gli arbitri che “devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti… Il loro comportamento deve essere espressione di legalità”.