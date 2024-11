ESCLUSIVA SI Fiorentina, nessun ripensamento per Gino Infantino: a gennaio resta in prestito negli Emirati

Ad ottobre Gino Infantino assieme alla Fiorentina ha scelto di accettare la proposta di prestito dell’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti: l’argentino, che in Toscana non ha mai avuto lo spazio che sperava, si è aggregato alla squadra allenata da Leonardo Jardin fino al prossimo 30 giugno, ritrovando minuti ed anche il gol contro l’Hatta nella coppa Nazionale.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, non ci sono ad oggi possibilità di ripensamento in tal senso. Nonostante la scelta di andarsene sia arrivata a mercato italiano già concluso, a gennaio non c’è spazio per nuove possibilità, magari più vicine anche geograficamente a dove i viola possano osservarlo meglio ed il giocatore dovrebbe restare dov’è, rispettando l’attuale contratto.