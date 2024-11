Fiorentina, ottimismo dopo la sosta. Palladino ha già vinto diverse scommesse

La Fiorentina guarda al prosieguo del campionato dopo la sosta con estrema fiducia. La vittoria contro il Milan ha mischiato tutte le carte in tavola, quei 90′ hanno dimostrato come il destino di una squadra possa cambiare, possa essere segnato da una serata. Dopo quella gara tutto è cambiato per la nuova Fiorentina, che dopo quella partita ha continuato a dimostrare, con diverse altre avversarie, di essere cresciuta sotto ogni punto di vista.

Spesso un club non ha pazienza e a un allenatore non viene data tanta fiducia. La Viola è stata brava perché Palladino in poche settimane sembra già aver vinto tante scommesse, da un Kean rigenerato a un centrocampo che brilla con pedine che lo scorso anno erano “esuberi”, se così possiamo chiamarli, di altre squadre. Adesso bisogna confermare quanto di buono fatto fino a questo punto, per restare ancora lì in alto e regalarsi una stagione stupenda.