Juventus, Weah provato vice-Vlahovic

Le prove generali in casa Juventus portano a Timothy Weah come sostituto di Dusan Vlahovic a San Siro, contro il MIlan. Per l’attaccante statunitense sarà una partita speciale perché andrà ad affrontare l’ex squadra del suo papà, ma anche perché il giocatore vuole dimostrare di esser cresciuto al punto da non volersi fermare dopo aver raggiunto il massimo numero di reti a segno in una sola stagione.

Juventus, non solo Weah: la situazione in casa bianconera

Al centro sportivo è atteso il rientro di Yildiz e Koopmeiners, che dovrebbero supportare la fase offensiva con qualità e fisicità, mentre a Conceicao verrà lasciato il compito di aggiungere imprevedibilità a una squadra che è solo all’inizio della gestione dell’emergenza. Giuntoli e i suoi collaboratori stanno già lavorando sul mercato per trovare le migliori soluzioni in difesa quanto in attacco, senza portare troppo avanti alcun fronte per avere ampio margine di valutazione. Tra un mese esatto alla Continassa dovranno avere le idee chiare su chi prendere in corsa, nel frattempo sta a Thiago Motta trovare equilibrio con quello che c’è.

