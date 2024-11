Milano Premier Padel P1, torna il grande spettacolo mondiale all’Allianz Cloud

Let the show begin’, che lo spettacolo abbia inizio, con le giocatrici e i giocatori più forti del pianeta, le campionesse e i campioni del mondo in carica, la volata nella FIP Race per un posto nelle Finals di Barcellona e il grande spettacolo di pubblico dell’Allianz Cloud. Il Milano Premier Padel P1, presentato oggi a Palazzo Reale, è quanto di meglio il padel possa offrire ai fan di questo sport: dal 2 all’8 dicembre, nella straordinaria atmosfera indoor dell’Allianz Cloud, andrà in scena la terza edizione del torneo divenuto un ‘Classico’ del circuito professionistico governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) con Qatar Sports Investments (QSI).

‘Let the show begin’ – ‘che lo spettacolo abbia inizio’ – è il claim di Milano Premier Padel P1 2024. E mai ‘intro’ fu più centrata per presentare un grande show agonistico e sportivo, perché sarà – letteralmente – spettacolo ogni giorno, con le grandi stelle al maschile e al femminile di una disciplina, il padel, che continua a riscuotere successo ovunque, grazie a un grande circuito professionistico che conta 24 appuntamenti di livello mondiale – Finals comprese – ma anche a una base formidabile di 30 milioni di praticanti nei cinque continenti. Tutto questo, in virtù di una crescita che, per rapidità e propagazione, non ha eguali nella storia dello sport. E l’attesa, come testimonia la prevendita dei tagliandi per l’appuntamento dell’Allianz Cloud, è bruciante nella città che già nel 2022 e poi nell’edizione 2023 ha mostrato di essersi profondamente ‘innamorata’ dell’evento e di questo sport spettacolare, tecnico, avvincente.

I PROTAGONISTI Si riparte dagli oltre 30mila spettatori dello scorso anno, e da una finale maschile entrata di diritto nella storia di questo sport: quella vinta 7-6 6-7 7-6 da Juan Lebron e Ale Galan al termine di un’incredibile battaglia con Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. Quest’anno, Galan fa coppia con l’argentino Federico Chingotto, e con la ‘pareja’ formata da Arturo Coello e Agustin Tapia è protagonista di una sfida infinita che a Milano potrebbe vivere un ulteriore capitolo. Chingotto e Tapia, tra l’altro, si sono recentemente laureati campioni del mondo nei FIP World Padel Championships di Doha con la nazionale argentina, e con loro anche Stupaczuk, Di Nenno, Chozas, Augsburger, Libaak e la leggenda Sanyo Gutierrez. Leggenda come un altro argentino, Fernando Belasteguin, che a Milano giocherà il suo ultimo torneo da professionista di una straordinaria carriera che lo ha incoronato quale atleta con il maggior numero di trofei vinti nella storia di questo sport. All’Allianz Cloud ci saranno tutti, come ci saranno le campionesse del mondo della Spagna: da Paula Josemaria ad Ari Sanchez, da Gemma Triay a Claudia Fernandez, ad Ale Salazar, Jessica Castelló, Marta Ortega e Bea Gonzalez, quest’ultima campionessa nel Milano Premier Padel P1 2023 in coppia con l’argentina Delfi Brea. Quello di Milano sarà il terzo appuntamento in Italia di un circuito che dal 2024 è diventato l’unico tour mondiale del padel (con 24 tornei in 16 Paesi diversi), dopo il Major di Roma e il P2 di Genova, e sarà trasmesso in oltre 200 nazioni, con Milano che sarà quindi ancora una volta sotto i riflettori per un grande evento internazionale. E in campo ci saranno anche molti degli Azzurri protagonisti a Doha dei FIP World Padel Championships: la squadra femminile (tra cui spiccano Carolina Orsi, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti) si è messa al collo la medaglia di bronzo, mentre quella maschile ha conquistato una storica semifinale e un altrettanto storico quarto posto. Saranno 48 le coppie al via del tabellone maschile, con le 16 teste di serie che entreranno in scena dal secondo turno; 32, invece, quelle al via del main draw femminile. I due tabelloni principali saranno sorteggiati sabato 30 novembre.

ROAD TO FINALS Ma il Milano Premier Padel P1 sarà anche una delle ultime occasioni per qualificarsi alle Premier Padel Finals, in programma a Barcellona dal 19 al 22 dicembre. Le prime 16 giocatrici e i primi 16 giocatori nella FIP Race (quella maschile disponibile a questo link https://www.padelfip.com/race-fip-top-100-male/, quella femminile a questo link https://www.padelfip.com/race-fip-top-100-female/) saranno infatti in campo in Spagna per l’atto finale della stagione, e quello dell’Allianz Cloud sarà uno degli ultimi tornei per guadagnare punti in vista delle Finals.

LE ISTITUZIONI Il Milano Premier Padel P1 può contare sul sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

I PARTNER Wilson è l’Official Equipment Partner, Banca Mediolanum, Frecciarossa e Betsson.Sport sono i Main Partner di Milano Premier Padel P1 2024. CUPRA, Decathlon, SWAG e Subito sono gli Official Partner, Philips Official Shaving Partner, Red Bull Official Energy Drink, Ventura Official Health Supplier, Reaxing Training Partner, Weebora Official Travel Agency, Italgreen Official Turf, MejorSet Official Court, TicketOne Official Ticketing Partner, Sky Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Urban Vision e Metro 5 sono i Media Partner, RTL 102.5 è Official Radio, Melia Milano Official Hotel, Circularity e Haiki i Circularity Suppliers.

Carta Giovani Nazionale è l’Institutional Partner dell’evento. I ragazzi dai 18 ai 35 anni possessori della Carta Giovani avranno la possibilità di assistere gratuitamente all’evento grazie agli oltre 2.500 biglietti omaggio disponibili.

BIGLIETTERIA Sul portale Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?text=milano) sono in vendita i tagliandi per il Milano Premier Padel P1, divisi per sessione di gioco: grazie alla tecnologia YourSeats360, utilizzata lo scorso anno per la prima volta nel circuito Premier Padel, sarà possibile acquistare i biglietti scegliendo il posto avendo la visualizzazione esatta del campo dal proprio seggiolino. I tesserati FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) potranno inoltre usufruire del 20% di sconto: tutte le info sugli orari e i prezzi sono disponibili su Ticketone e sul sito ufficiale www.milanopremierpadel.com.

I CAMPI Il Milano Premier Padel P1 andrà in scena sul ‘Centrale’ allestito all’Allianz Cloud, con capienza di 5.500 posti. Due le sessioni distinte previste ogni giorno all’Allianz per i due tabelloni – fatta eccezione per lunedì, giorno in cui si giocherà ininterrottamente dalle 10 del mattino, e per la domenica delle finali – e cioè quella mattutina e quella pomeridiana. Tutti gli orari di gioco sono disponibili sul sito ufficiale del torneo, www.milanopremierpadel.com. I tabelloni di qualificazione si giocheranno invece al GetFit, mentre i giocatori vivranno le loro sessioni di allenamento al Padel8.

VILLAGGIO COMMERCIALE Così come accaduto nelle due precedenti edizioni per tutti gli appassionati di padel sarà allestito un villaggio commerciale attraverso l’installazione di Temporary Store proprio a ridosso dell’Allianz Cloud. Saranno presenti tutti i migliori brand del mondo legati al padel e non solo. Ci sarà anche un’ampia zona ristorazione con food truck. Il tutto progettato per consentire agli ospiti di passare un’intera giornata all’Allianz Cloud tra padel, prove tecniche con i materiali più innovativi in termini di attrezzatura sportiva, shopping e food experience.

PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ L’obiettivo del Comitato Organizzatore è da sempre quello di ridurre al minimo l’impatto dell’evento sull’ambiente garantendo forme di mobilità alternativa (auto elettriche per la transportation degli atleti e dello staff) e un approvvigionamento energetico consapevole e controllato per tutte le attività svolte all’interno del parco e sui campi sportivi. Per il terzo anno consecutivo, il torneo intraprende un percorso virtuoso sulla gestione dei rifiuti prodotti dell’evento attraverso attività di tracciamento e rendicontazione degli impatti associati agli scarti generati.

ACCREDITI MEDIA Fino a venerdì 29 novembre sono aperte le procedure di accredito media per giornalisti, fotografi e operatori. La richiesta di accredito dovrà pervenirecompilando il form presente al seguente link, https://www.milanopremierpadel.com/media/. L’accettazione dell’accredito non sarà comunicata al richiedente, che sarà contattato via mail solo in caso di rifiuto.