Napoli, McTominay c’è: sarà titolare con la Roma

Il Napoli si avvicina al derby del sole contro la Roma e Antonio Conte può sorridere, perché Scott McTominay sta decisamente meglio; un falso allarme di fatto, rientrato subito. Il centrocampista scozzese era uscito al 75’ nella gara della sua nazionale contro la Polonia per una botta al piede, ma l’ex United ha fin da subito rassicurato lo staff medico azzurro riguardo le sue condizioni in vista della ripresa del campionato al Maradona contro la Roma.

Napoli, Lobotka rientra dal 1′

Lo scozzese è una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro, e si ritroverà di fianco, dopo un mese e mezzo dal primo minuto, Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è pronto a riprendere in mano le chiavi della regia azzurra, con Anguissa che completerà il trio in mezzo al campo. In difesa invece, intoccabili Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani. Con l’unico dubbio sulla sinistra, con Spinazzola che insidia Olivera, reduce dalle fatiche sudamericane con il suo Uruguay. Fatiche dimezzate invece per Romelu Lukaku, rientrato alla base prima rispetto alla tabella di marcia, e pronto a mettersi alle spalle i dolori al ginocchio, per far male alla sua ex squadra e soprattutto alimentare il sogno quarto scudetto.

Alessandro De Simone